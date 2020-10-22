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Глава РЖД попросил урегулировать перевозки угля на Восточном полигоне

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров попросил вице-премьера Юрия Борисова поручить Минэнерго скорректировать перевозки угля на Восточном полигоне, чтобы туда в первую очередь попадали грузы из Восточной Сибири и с Дальнего Востока, а из Кузбасса, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующее письмо.

"На протяжении 2019 и 2020 годов ОАО "РЖД" неоднократно докладывало, что угольные компании не укладываются в параметры, сформированные при разработке I этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей", - цитирует издание.

Изначально предполагалось, что вывоз угля из Кузбасса на Восточный полигон к 2020 году составит только 39 млн тонн, а фактически в 2020 году он достигнет 55 млн тонн в 2020 году. Перевозки же с месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока составят только 33 млн тонн вместо 65 млн тонн. Погрузка с дальневосточный месторождений - Нерюнгринского, Эльгинского, Денисовского, Чульмаканского, Ургальского - отстает от плана. В результате из-за дисбаланса грузопотоков РЖД потеряют около 7,3 млрд рублей доходов, указал Белозеров.

Он попросил Борисова поручить Минэнерго "провести работу с угольными компаниями по восстановлению баланса грузопотоков между добывающими регионами Западной Сибири и востока страны", что позволит вовремя выполнять первый этап развития Восточного полигона как по объемам, так и по структуре перевозок и поможет РЖД сохранить финансовую устойчивость.

Борисов передал письмо Минэнерго, попросив проработать вопрос и доложить о результатах, пишет газета.

В изначальной конфигурации свыше 40% грузопотока Восточного полигона должны были дать угольные и рудные месторождения Восточной Сибири и Дальнего Востока. Но ряд разрезов по разным причинам не ввели в срок. Еще в 2013 году Deloitte, аудировавшая первый этап БАМа, предупреждала, что может подтвердить лишь 30 млн тонн из заявленного прироста грузовой базы на 55 млн тонн, напоминает газета.

В начале октября замгендиректора РЖД Алексей Шило говорил, что в компании опасаются, что уголь Кузбасса не даст места грузам месторождений Дальнего Востока. "У нас очень тяжелые переговоры с Якутией, достаточно много обращений от главы (республики. - ИФ.), который справедливо задает вопрос: "А почему наши компании не могут попасть к вам на инфраструктуру", - говорил топ-менеджер. По оценкам РЖД, в 2021 году можно было бы добавить на "восточный полигон" 15-20 млн тонн грузов не из Кузбасса.

Представитель "А-Проперти" (развивает Эльгинский угольный проект) подтвердил изданию, что существует "перекос в сторону угля с Кузбасса" и поддержал предложение нарастить перевозки сырья с месторождений Дальнего Востока. В 2020 году "А-Проперти" хочет нарастить пропускную способность линии с Эльги до 12 млн тонн, а к 2023 году - увеличить вывоз до 30 млн тонн.

Председатель совета директоров "Колмара" (Инаглинский, Денисовский, Чульмаканский проекты) Анна Цивилева, заявила газете, что "благодаря тесному сотрудничеству с "Российскими железными дорогами", каких-то значительных трудностей в поставках продукции в порт "Ванинотрансуголь", первую очередь которого "Колмар" ввел в сентябре", компания не ощущает.

Изначально грузовая база была сформирована без полного учета рисков и оценки степени готовности проектов к реализации, отмечает источник издания в отрасли. Теперь же угольщики уже готовы выдавать грузы, но РЖД их не принимают. Выход на БАМ из Якутии для Эльги и Нерюнгри, говорит собеседник "Коммерсанта", ограничен и даже не включен в проект Восточного полигона, как не полностью включено и развитие восточного части Байкало-Амурской магистрали: это вкупе с постоянными ремонтными "окнами" и составляет те потери, о которых говорит монополия.

По мнению Максима Худалова из АКРА, планы по прибавлению 15-20 млн тонн восточных грузов довольно амбициозны: он полагает, что правильнее говорить о дополнительных 6 млн тонн в 2021 году. При этом цены на уголь пошли вверх, и часть грузов с Кузбасса может уйти на запад, освободив мощности на востоке. Но в 2022-2023 годах, когда Эльга и "Колмар" выйдут на крупные объемы добычи, может возникнуть ситуация, когда восточным грузоотправителям перестанет хватать провозных мощностей, заявил аналитик. Впрочем, на 2024 год назначен ввод в эксплуатацию второй очереди Восточного полигона на 180 млн тонн, отмечает издание.

РЖД Кузбасс ДФО Сибирь Колмар Эльга Олег Белозеров Юрий Борисов Минэнерго Восточный полигон БАМ

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