"КАМАЗ" отказался от перехода на трехдневную неделю в июне с появлением заказов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" в четверг внесло поправку в приказ о введении на предприятии режима неполной рабочей недели с июня по август 2020 года, сообщил руководитель пресс-службы автозавода Олег Афанасьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Отменить с 15 по 26 июня 2020 года режим неполной трехдневной 24-часовой рабочей недели с рабочими днями понедельник, вторник, среда в отношении персонала подразделений ПАО "КАМАЗ", - говорится в тексте постановления, который приводит Афанасьев.

В сообщении уточняется, что поправка в приказ о неполной рабочей неделе внесена в связи с тем, что "КАМАЗ" обеспечил себя заказами на июнь.

"КАМАЗ" традиционно выпускает приказы о возможном объявлении простоя в сложные для компании моменты и, как правило, аннулирует их до наступления срока исполнения.