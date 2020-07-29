"КАМАЗ" передумал переходить на трехдневную неделю в августе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" не будет переходить на трехдневную рабочую неделю в августе, поскольку обеспечен заказами, сообщило корпоративное издание.

"Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин и профсоюзный комитет автогиганта постановили отменить с 3 августа по 14 августа 2020 года режим неполной рабочей недели", - говорится в публикации.

С 17 августа по 30 августа предприятие будет в летнем корпоративном отпуске.

В апреле "КАМАЗ" ввел трехдневную рабочую неделю с 15 июля до конца августа. Затем этот режим в июне и июле отменили, поскольку компания получила достаточно заказов.