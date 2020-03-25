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"КАМАЗ" сообщил о 1,5 млрд рублей годового убытка

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Чистый убыток "КАМАЗа" по РСБУ в 2019 году составила 1,5 млрд рублей против чистой прибыли 27 млн рублей годом ранее, сообщила компания.

Годовая выручка автопроизводителя выросла на 6%, до 160,8 млрд рублей.

Убыток компания объяснила "сложной ситуацией" на российском рынке коммерческого автотранспорта, а также особенностями собственного инвестиционного цикла, связанного с с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5.

Инвестиции компании в 2019 году превысили 12,5 млрд рублей.

Первоначально "КАМАЗ" прогнозировал получить в 2019 году 500 млн чистой прибыли и выручку в 197 млрд рублей. В сентябре гендиректор компании Сергей Когогин заявил, что больше не ждет "сверххорошего" финансового результата из-за низкого рынка, большой инвестиционной нагрузки и долгов по лизингу автобусов, которые накопила администрация Набережных Челнов.

Компания снизила прогноз по своим продажам в России в 2019 году с 33 000 до максимум 30 000 машин, и в дальнейшем продолжила корректировть прогнозы.

"КАМАЗ" является крупнейшим производителем грузовиков в России.

П47,1% уставного капитала компании контролирует корпорация "Ростех", 23,54% акций принадлежит российскому ООО "Автоинвест" (по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 30% в нем принадлежит гендиректору и миноритарию "КАМАЗа" (0,0042%) Сергею Когогину).

Германской Daimler Truck AG (100%-ная "дочка" автопроизводителя Daimler) принадлежит 15% акций "КАМАЗа". Еще 2,8% в уставном капитале автопроизводителя владеет структура правительства Татарстана АО "Связьинвестнефтехим". Более мелкие доли, по данным "СПАРК", распределены между ещё шестью миноритариями, в числе которых ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" ("дочка" ПАО "КАМАЗ", владеет 0,00000014%).

КАМАЗ Сергей Когогин Набережные Челны

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