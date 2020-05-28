Белоусов провел серию совещаний с бизнес-объединениями по плану восстановления экономики

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Андрей Белоусов, координирующий в правительстве работу по подготовке проекта общенационального плана восстановления экономики, 26-27 мая провел серию совещаний с основными бизнес-объединениями, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с повесткой встреч.

Совещание с участием членов бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прошло вечером во вторник, 26 мая, подтвердил источник агентства, близкий к руководящим органам союза. Обсуждались рабочие вопросы и предложения бизнеса по уточнению плана, сказал он.

В среду, 27 мая, прошли совещания Белоусова с объединениями малого и среднего бизнеса - "Опорой России" и "Деловой Россией". На встрече с "Опорой" обсуждались несколько блоков вопросов, принципиально важных для малого бизнеса, в первую очередь - снижение издержек при открытии экономики.

"Мы должны войти в новую эру максимально просто, чтобы был какой-то баланс между новыми требованиями Роспотребнадзора и финансовыми возможностями, чтобы не нагружать бизнес неподъемными обязательствами. Мы обсуждаем, как эти затраты бизнесу компенсировать - через налоговый вычет, через прямую субсидию", - рассказал участник совещания с "Опорой".

Второй блок вопросов - снижение контрольно-надзорной нагрузки. "Нужно кардинально сокращать контроль и надзор. Пока конфигурация такая - до конца 2021 года плановые проверки убираем, оставляем только внеплановые в связи с угрозой жизни и здоровью. А дальше смотрим регуляторику в целом. Надо перезапускать регуляторную гильотину, полностью она так и не заработала. Убрать все лишние обременительные истории", - сказал собеседник "Интерфакса".

Третий блок вопросов связан с корректировкой налоговой системы. "Кризис показал, что излишков у малого бизнеса нет никаких, он работает с рентабельностью в 2,5-3%, редко 5%, и запасы проелись за месяц буквально", - сказал участник совещания. Он напомнил об инициативе Минэкономразвития разработать промежуточный налоговый режим между упрощенным для МСП и обычным режимом, который должен быть существенно ниже стандартного налогового бремени.

"Мы договорились, что не будем пытаться это прямо сейчас встроить в план, но после 1 июня сразу начнем обсуждать, посмотрим, во что в итоге выльется - в увеличение порогов (при достижении которых бизнес перестает считаться малым - ИФ) или что-то еще", - сообщил собеседник "Интерфакса".

"Мы две недели очень плотно с правительством и Минэкономразвития работали, и большинство наших предложений внесли в итоге в план", - заключил он.

Общенациональный план восстановления экономики

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить проект общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики РФ к 1 июня. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что документ будет представлен главе государства в открытом режиме, формат презентации пока не определен.

Общенациональный план планируется реализовать в три этапа в период до конца 2021 года: стадия адаптации, стадия восстановления и стадия активного роста. Такая поэтапная разбивка содержалась в проекте документа по состоянию на 18 мая. Согласно проекту, основными показателями плана на конец 2021 года являются устойчивый рост реальных денежных доходов населения, снижение безработицы до уровня не более 5%, выход на устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.

Часть мер, перечисленных в проекте плана, уже реализуется в рамках первых пакетов поддержки граждан и экономики (включая меры, озвученные президентом на совещании 11 мая), часть озвучивалась на отраслевых мероприятиях - по автопрому, транспорту и пр. Значительная доля планируемых мер призвана снизить административную нагрузку на бизнес, упростить и "цифровизовать" регуляторику (в строительстве, образовании, социальных услугах и пр.), а также зафиксировать ряд временных послаблений, введенных на период коронавируса, на постоянной основе.