В план по восстановлению экономики РФ включили около 500 мероприятий

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство завершает работу над проектом общенационального плана действий по восстановлению экономического роста, занятости и доходов населения, который в ближайшие дни должен быть представлен президенту РФ Владимиру Путину; в этот план, в частности, включили несколько сотен мероприятий по разным направлениям.

Как сообщила пресс-служба правительства, в четверг, 28 мая, премьер Михаил Мишустин провел совещание по вопросам объемов финансирования мероприятий общенационального плана.

"На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней", - сказал Мишустин, открывая совещание.

По его словам, на сегодняшний день план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Ключевая цель - повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения. Срок реализации плана - до конца 2021 года.

В совещании участвовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, а также федеральные министры.

План по восстановлению российской экономики

Ранее стало известно, что Белоусов 26-27 мая провел серию совещаний с основными бизнес-объединениями по поводу плана восстановления экономики. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с повесткой встреч. По данным собеседников агентства, на совещаниях обсуждались три блока вопросов.

Как сообщалось, Путин поручил правительству подготовить проект общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики РФ к 1 июня. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что документ будет представлен главе государства в открытом режиме, формат презентации пока не определен.

Общенациональный план планируется реализовать в три этапа в период до конца 2021 года: стадия адаптации, стадия восстановления и стадия активного роста. Такая поэтапная разбивка содержалась в проекте документа по состоянию на 18 мая. Согласно проекту, основными показателями плана на конец 2021 года являются устойчивый рост реальных денежных доходов населения, снижение безработицы до уровня не более 5%, выход на устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.

Часть мер, перечисленных в проекте плана, уже реализуется в рамках первых пакетов поддержки граждан и экономики (включая меры, озвученные президентом на совещании 11 мая), часть озвучивалась на отраслевых мероприятиях - по автопрому, транспорту и пр. Значительная доля планируемых мер призвана снизить административную нагрузку на бизнес, упростить и "цифровизовать" регуляторику (в строительстве, образовании, социальных услугах и пр.), а также зафиксировать ряд временных послаблений, введенных на период коронавируса, на постоянной основе.