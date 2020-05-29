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Промпроизводство в Японии упало на максимальные с 2011 года 9,1%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Объемы промышленного производства и розничных продаж в Японии резко снизились в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса и ограничений, введенных для ее сдерживания.

Согласно опубликованным в пятницу официальным данным, промпроизводство в стране в прошлом месяце сократилось на 9,1% по сравнению с мартом - то есть максимальными темпами с марта 2011 года.

Производство транспортного оборудования рухнуло в апреле на 33%, выпуск оборудования общего назначения сократился на 9,7%. Тем временем, выпуск производственного оборудования увеличился на 2,5% после падения на 10% в марте.

В годовом выражении промпроизводство в Японии снизилось в апреле по итогам седьмого месяца подряд - на 14,4%. В марте объем промпроизводства сократился на 3,7% относительно предыдущего месяца и на 5,2% в годовом выражении.

Розничные продажи в Японии в апреле снизились на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем и упали на 13,7% в годовом выражении. Падение усилилось по сравнению с мартом, когда оно составило соответственно 4,6% и 4,7%.

Продажи промтоваров рухнули на 42,9% в годовом выражении, в то время как реализация медикаментов и предметов личной гигиены увеличились на 3%.

Безработица в Японии в апреле выросла до 2,6% - максимального уровня с декабря 2017 года, по сравнению с 2,5% в марте. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост безработицы в апреле до 2,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Другой индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей в прошлом месяце приходилось лишь 132 открытых вакансии - это минимум с марта 2016 года.

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