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Чукотка на фоне пандемии снизит тарифы на перевалку грузов в морпортах на 10%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство Чукотского автономного округа приняло решение в навигационный завоз 2020 года в условиях пандемии снизить тарифы на погрузку и выгрузку грузов в морских портах региона на 10%.

"Принимая во внимание экономическую ситуацию в стране в целом и нетипичные процессы рынка в условиях пандемии, было принято решение в навигационный завоз 2020 года снизить тарифы на погрузку и выгрузку грузов в морских портах Анадырь, Провидения и Эгвекинот на 10% в сравнении с предыдущим годом", - сообщил департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО.

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Это решение направлено на поддержку поставщиков продовольственных товаров, товаров первой необходимости и субъектов малого и среднего бизнеса Чукотки.

"Реализация такой меры снизит финансовую нагрузку на бизнес и предоставит дополнительную возможность выполнить плановые показатели северного завоза в условиях ухудшения экономической ситуации", - поясняется в сообщении.

Единственной стивидорной компанией Чукотского автономного округа является ОАО "Анадырский морской порт" ("Анадырьморпорт"). Порт в Анадыре открыт для захода судов с осадкой, не превышающей 7,5 метра, в период летней навигации с 1 июля по 1 октября. Более 65% погрузочно-разгрузочных работ составляет перегрузка угля. Гендиректору Виктору Тюхтию принадлежит 29,9% акций АО (38,7% обыкновенныхакций), Морбанку - 12,1% (16,1%).

"Анадырьморпорт" также выступает оператором терминалов в порту Провидения и Эгвекинот.

По данным АО "Морцентр ТЭК", порт Анадырь в 2019 году сократил перевалку на 59,1% по сравнению с 2018 годом - до 86,2 тыс. тонн, порт Эгвекинот - на 40,2%, до 60,7 тыс. тонн. Данных по порту Провидения нет.

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