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Brent подешевела до $36,01 за баррель на росте напряженности в отношениях США и Китая

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в среду на усилении напряженности в отношениях США и Китая и на снова появившихся сомнениях в восстановлении спроса.

Экономический кризис

К 8:15 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,44%) до $36,01 за баррель. За вторник контракт подорожал на $0,64.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,19 (0,55%) до $34,16 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $1,1 (3,31%).

"Первоначально причиной обвала цен на нефть стало резкое падение спроса в связи с COVID-19, и для устойчивого восстановления цен в конечном итоге необходимо, чтобы спрос вернулся на прежний уровень", - комментирует старший аналитик сырьевых рынков Schneider Electric Робби Фрейзер.

Позитивные новости о постепенном открытии экономик мира отходят на второй план на фоне возросшей напряженности между США и Китаем. Вашингтон может принять очередные санкции в отношении Китая в связи с Гонконгом до конца этой недели, сказал президент США Дональд Трамп.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Тем временем российские нефтяные компании обсуждают предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Во вторник руководители нефтяных компаний обсудили с министром энергетики Александром Новаком возможную судьбу сделки ОПЕК+ после июня.

Brent WTI Китай США Минэнерго Гоконг Александр Новак

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