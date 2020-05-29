Денежная масса в РФ в национальном определении в апреле увеличилась на 1,2%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в апреле 2020 года увеличилась на 624,7 млрд рублей, или на 1,2%, до 52 трлн 951,7 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России.

Денежная масса в январе-апреле 2020 года выросла на 2,5%.

В годовом исчислении темпы роста денежной массы к 1 мая увеличились до 14,0% с 13,4% на 1 апреля.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.