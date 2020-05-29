Сбербанк оценил возможный ущерб от отсрочки исполнительных производств в 3 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России оценил потенциальный ущерб от отсрочки исполнительных производств на полгода в сумму свыше 3 млрд рублей. Минэкономразвития предложило механизм доработать с учетом его влияния на финансовые показатели кредитных организаций. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Ведомство также обращает внимание на необходимость наличия понятных критериев предоставления такой отсрочки для поддержки именно тех граждан и компаний, которые действительно в этом нуждаются.

Правительство РФ прорабатывает возможность отсрочки на шесть месяцев исполнительных производств по просроченным кредитам 2019 года, сообщил в середине мая "Интерфаксу" источник. Банк России тогда подтвердил факт обсуждения таких предложений, при этом отметив, что речь идет о механизме рассрочки, а не об отсрочке. Предполагается, что эта рассрочка может коснуться задолженности, возникшей не только из договоров кредита или займа, но и, например, в связи с неисполнением публичных обязанностей, пояснил представитель ЦБ.

Банк России предположил, что применение этого механизма будет ограничено определенным кругом лиц: наиболее пострадавшими предприятиями, относящимися к малому и среднему бизнесу, и некоторыми категориями граждан.

По мнению регулятора, большого влияния на качество портфеля финансовых организаций и необходимость дорезервирования реализация обсуждаемого предложения иметь не будет, так как задолженность, перешедшая в исполнительное производство, уже относится к высокорисковой. ЦБ обратил внимание на необходимость найти баланс между интересами кредиторов и должников и сохранить достаточный уровень рыночной дисциплины.

Сбербанк сейчас взыскивает задолженность по более чем 1 млн исполнительных производств, возбужденных в отношении физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Предполагаемый возврат по ним банк оценивает в "десятки миллиардов рублей", добавил собеседник агентства, знакомый с позицией кредитной организации.

По мнению Сбербанка, приостановка взыскания Федеральной службой судебных приставов (ФССП) по возбужденным исполнительным производствам приведет к дополнительным потерям до 10 млрд рублей. Банк предполагает, что недобросовестные должники могут предпринять попытки по выводу или сокрытию своего имущества и средств, на которые может быть обращено взыскание.

Сбербанк считает, что послабления можно принять только в отношении наименее защищенных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, многодетных семей), ограничив размер удержания доходов в рамках взыскания на срок до шести месяцев 30%, добавил источник. Банк готов поддержать рекомендации ЦБ по отказу от выселения из взысканного жилья на один год, но с обязательным заключением договора найма этого жилья между должником и кредитором.

Банк России ранее рекомендовал кредитным организациям и микрофинансовым институтам приостановить до 30 сентября 2020 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами было обращено взыскание.

Два других крупнейших российских банка - ВТБ и Газпромбанк - считают, что рассматривать возможность отсрочки исполнительных производств на полгода можно только или в рамках нового механизма кредитных каникул, или с применением аналогичного подхода.

Глава ФССП Дмитрий Аристов в начале апреля сообщил об обсуждении вопросов реализации возможных исполнительных гарантий. По его словам, эти вопросы могут включать неприменение в течение шести месяцев мер принудительного исполнения в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса.