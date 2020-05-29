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Предприятия РФ в марте получили сальдированный убыток впервые за 5 лет

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в марте 2020 года получили сальдированный убыток в размере 277,5 млрд рублей против сальдированной прибыли в 1 трлн 159 млрд рублей в марте 2019 года, следует из оперативных данных Росстата. Сальдированный финансовый результат – это разница между прибылью и убытком.

В последний раз совокупный убыток превышал прибыль в разгар предыдущих кризисов - в январе 2015 года, а до этого в декабре 2008 и январе 2009 гг.

Как сообщалось, в феврале 2020 года сальдированная прибыль составила 608,7 млрд рублей против 993,2 млрд рублей в феврале 2019 года (падение на 38,7%). В январе сальдированная прибыль равнялась 1 трлн 238,7 млрд рублей (снизилась на 24% к январю 2019 года).

В целом за I квартал 2020 года предприятия РФ получили сальдированную прибыль в размере 1 трлн 569, 9 млрд рублей (за январь-февраль сальдированная прибыль составляла 1 трлн 847,4 млрд рублей) против прибыли в 3 трлн 782,3 млрд рублей в I квартале 2019 года, падение составило 58,5%, свидетельствуют данные Росстата.

Согласно сообщению, 33 тыс. организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) получили в I квартале 2020 года прибыль в размере 4 трлн 437 млрд руб. (снижение на 2,6% к I кварталу 2019 года), 18,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 2867,1 млрд руб. (рост в 3,7 раза к I кварталу 2019 года.

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых составила в январе-марте 2020 года 1 трлн 59,9 млрд рублей (снижение на 5% к январю-марту 2019 года).

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль в январе-марте равнялась 67,9 млрд рублей (падение на 93,7%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха сальдированная прибыль в I квартале составила 209,6 млрд рублей (снижение на 28,9%).

В сфере связи сальдированная прибыль в I квартале составила 95,9 млрд рублей (рост на 4,8%).

В оптовой и розничной торговле по итогам I квартала 2020 года был зафиксирован сальдированный убыток в 67,7 млрд рублей.

В сфере транспортировки и хранения сальдированная прибыль в I квартале составила 95,1 млрд рублей, снизившись на 53,8% к I кварталу 2019 года.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль за I квартал составила 85,2 млрд рублей (снижение на 20%), в строительстве - 21,8 млрд рублей (снижение на 26%).

В январе-марте 2020 года, по оперативным данным, доля убыточных организаций по сравнению с январем-мартом 2019 года выросла на 1,5 процентного пункта - до 36,3%.

Как сообщалось, в целом за 2019 год сальдированная прибыль выросла на 17,5% - до 15 трлн 758 млрд рублей.

Росстат

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