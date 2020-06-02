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Цена Urals достигла рекордных премий к эталону

По словам одного трейдера, интерес к российской нефти вырос, поскольку Эр-Рияд сократил поставки сернистых сортов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Цена нефти Urals достигла рекордных премий к североморскому эталону за всю историю мониторинга агентством Argus с 1990 года. Этому способствовало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке из-за ослабления карантинных мер, пишет Argus.

Экономический кризис

Премия на Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) на прошлой неделе выросла на $1,55 за баррель относительно Североморского датированного, до $2,3 за баррель (cif Роттердам). В абсолютном выражении Urals подорожал еще заметнее - на $3,18, до $36,7 за баррель (cif Роттердам), вслед за эталоном.

Премия на партии Urals по 80 000 тонн в Средиземноморье за неделю увеличилась на $1 за баррель относительно Североморского датированного, до $2,80 за баррель (cif Аугуста). В абсолютном значении Urals подорожал на $2,63, до $37,2 за баррель (cif Аугуста).

На закрытие 1 июня дифференциалы в Северо-Западной Европе и Средиземноморье не изменились по сравнению с пятницей 29 мая - $2,3 и $2,8 за баррель соответственно. В абсолютном выражении Urals подорожала на $0,94 за баррель на обоих базисах - до $37,64 за баррель в Роттердаме и $38,14 за баррель в порту Аугуста соответственно, уточнила редакционный директор Argus в России, СНГ и Балтии Екатерина Дербилова.

Ожидается, что морской экспорт Urals в текущем месяце сократится на 37 000 барр в сутки (340 000 тонн) относительно мая, до 1,3 млн б/с (5,44 млн т).

Суммарные поставки нефти за рубеж из портов России, которые обслуживает "Транснефть", в июне должны уменьшиться на 104 000 б/с (720 000 т) по сравнению с прошлым месяцем, до 2,04 млн б/с (8,42 млн т). Это минимальный объем экспорта с декабря 2014 г., когда поставки составили 1,78 млн б/с (7,6 млн т).

Как сообщил "Интерфаксу" один из трейдеров, сейчас наблюдается очень высокий интерес к российской нефти, поскольку Саудовская Аравия сократила поставки именно сернистых сортов.

Другой трейдер подтверждает, что сейчас на рынке "ресурсный голод", а российская нефть популярна в Европе как сернистый сорт нефти, ориентированный на средние дистилляты. Торгуется он премиально относительно датированного бренда уже долгое время, заметил трейдер.

По словам собеседника "Интерфакса", Европа начинает оживать, а европейские заводы - любители сернистых сортов, поэтому, не сказать, что на рынке дефицит этих сортов, но премии к Urals показывают, что нашу нефть хотят.

Urals Роттердам Аугуста Brent WTI Саудовская Аравия

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