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Оптовые цены на крупы в РФ рухнули в конце мая

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Запасы круп, которые были сделаны покупателями на фоне ажиотажного спроса из-за COVID-19, теперь реально начнут "тянуть карманы", так как в конце мая оптовые цены на крупы в РФ рухнули.

Как следует из мониторинга компании "ПроЗерно", больше всего за неделю подешевел "поджигатель" ажиотажного спроса - гречка. Ее цена упала сразу на 2 085 рублей, до 57 490 рублей за тонну. Неделей ранее падение составляло всего 155 рублей. Средняя оптовая цена гречки в мае 2019 года составляла 21 391 рубль, в апреле этого года - 59 249 рублей за тонну.

Резко ускорилось и падение цен на рис. За неделю крупа подешевела сразу на 1 375 рублей, до 42 290 рублей за тонну. Неделей ранее рост составлял 390 рублей. В мае 2019 года тонна риса стоила в среднем 39 385 рублей, в апреле этого года - 43 336 рублей.

Цены на пшено, которые в последние недели раскачивались, как маятник, похоже, выбрали направление и вторую неделю идут вниз, причем с ускоренной динамикой. На последней неделе мая они снизились на 935 рублей, до 32 190 рублей за тонну. Неделей ранее падение составляло 750 рублей. В мае 2019 года тонна пшена стоила в среднем 51 264 рубля, в апреле этого года - 30 633 рубля.

Как сообщал Минсельхоз, в этом году планируется расширить посевы под крупяными культурами. Так, рис будет посеян на 197,4 тыс. га против 194 тыс. га в прошлом году, гречиха - на 858,2 тыс. га против 806,6 тыс. га, овес - на 2,62 млн га против 2,61 млн га соответственно. Это делается для укрепления сырьевой базы крупяной промышленности и повышения уровня самообеспеченности основными видами круп.

РФ

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