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ВЦИОМ обнаружил ажиотаж с закупкой гречки преимущественно в интернете

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - 87% россиян считают, что не нужно запасать продукты на долгий срок из-за коронавируса, показал опрос ВЦИОМа, проведенный 21 марта по телефону среди 1600 взрослых россиян.

Пандемия коронавируса

"Созданный в интернете ажиотаж с многочисленными постами про пустеющие полки продуктовых магазинов не повлиял на планы покупок россиян, - пишет ВЦИОМ. - После импульсивных набегов на магазины в связи с началом пандемии коронавируса россияне постепенно успокаиваются и начинают более рационально относиться к продуктовым закупкам".

11% опрошенных, которые высказались за создание запасов, за последние два-три месяца закупались продуктами только 43%. Тем, кто не считает нужным запасаться, такой вопрос не задавали.

Из запасшихся 49% покупали крупы, 31% - консервы, 27% - сахар, 25% - мкарону, 22% - муку, 16% - соль, 15% -масло и еще 15% - мясо.

Пока нет оснований говорить о серьезном изменении потребительского поведения россиян, прокомментировал исследование директор ВЦИОМа по работе с органами государственной власти Кирилл Родин. Он напомнил, что в 2015 году социологи фиксировали такие изменения: "около трети населения стали приобретать более дешевые продукты или отказались от ряда товарных категорий вообще, еще около трети начали совершать покупки впрок, серьезным образом стало меняться финансовое поведение".

Сейчас, по его мнению, можно говорить о "стихийно сложившемся (или спровоцированном) ажиотаже", хотя нельзя утверждать, что в перспективе потребительское поведение меняться не будет.

Эпидемия одиночества

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Сеул, Южная Корея
ВЦИОМ

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