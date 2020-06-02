Заработать на страхе: продажи полисов от COVID-19 принесли страховщикам РФ около 300 млн руб. сборов. Обзор

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские страховые компании оказались одними из первых, кто смог разглядеть для себя новые возможности в надвигающейся на Россию пандемии в начале этой весны.

Первые полисы страхования от коронавируса появились в продаже уже в середине марта, когда, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, в столице было зарегистрировано не больше 20 случаев заражения COVID-19.

Несмотря на отсутствие точных сведений, по данным на конец мая, эксперты оценивают поступления по таким антикоронавирусным программам в районе 300 млн рублей. По словам самих страховщиков, клиенты уже начали получать первые выплаты в связи с постановкой диагноза.

Полисы от коронавируса предусматривают выплаты на случай наступления временной нетрудоспособности застрахованного, госпитализации или смерти от коронавирусной инфекции. Стандартная выплата в случае смерти составляет 1 млн рублей, на случай наступления временной нетрудоспособности - в среднем 2,5 тыс. рублей за каждый день нахождения в стационаре в пределах страховой суммы. При этом факт заражения может подтвердить лишь справка из медицинского учреждения.

"Это классический полис страхования от несчастного случая. Программа не предполагает оплаты страховщиком медицинских или иных расходов, она построена по аналогии со страхованием от критических заболеваний. При наступлении страхового события застрахованный получает сумму, которую может использовать по своему усмотрению - на восстановление после болезни или просто как компенсацию потери заработка", - рассказал "Интерфаксу" генеральный директор АО "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов.

Первой о старте продаж полисов от коронавируса в середине марта объявила СК "Арсеналъ", специализирующаяся на страховании военнослужащих. В компании не ответили на запрос "Интерфакса" о том, сколько человек было застраховано с момента старта продаж.

При этом СК подтвердила агентству факт проведения проверки Генпрокуратурой (она касалась предостережения от необоснованного отказа по выплатам клиентам в рамках программы "Антикоронавирус"), сообщив об осуществлении выплат по данной программе и об отсутствии обоснованных претензий как со стороны клиентов, так и государства.

Вслед за "Арсеналом" о запуске собственных программ страхования рисков заражения коронавирусом заявили такие страховщики, как "АльфаСтрахование", "Согласие", "Ренессанс страхование", "Зетта страхование", "Капитал лайф страхование жизни", "Ингосстрах-Жизнь", и другие.

Быстро заметив повышенный спрос на услугу, некоторые страховщики разработали специальный продукт и для корпоративных клиентов, а также начали предлагать услуги проведения выездного теста на инфекцию.

Как рассказали "Интерфаксу" в СК "АльфаСтрахование", на конец мая сборы по страхованию физлиц по "антикоронавирусной" программе составили 170 млн рублей, страховщик уже произвел 107 выплат на сумму 2,4 млн рублей.

В СК "Согласие", которая запустила продажи полисов от коронавируса с 30 марта, сборы по договорам с физлицами составили 1,8 млн рублей. Заявлений на выплату в компанию пока не поступало.

На линии огня

Несмотря на введение в стране с конца марта режима нерабочих дней, социально важные предприятия не прекращали свою работу. В зоне риска заражения коронавирусом в первую очередь оказались медработники. В апреле президент страны предложить обеспечить дополнительные гарантии медикам, задействованным непосредственно в лечении пациентов от коронавирусной инфекции.

Однако страховые компании в этом вопросе оказались не у дел: правительство решило, что выплаты врачам пойдут по линии обязательного социального страхования. Временную повышенную страховую защиту врачей (порядок будет действовать до конца 2020 года) в условиях пандемии обеспечивает Фонд социального страхования.

Согласно указу президента РФ о предоставлении дополнительных гарантий отдельным категориям медработников, подписанному 6 мая, в случае смерти медика в результате заражения новой коронавирусной инфекцией во время работы родственникам выплачивается единовременная страховая выплата в размере 2,75 млн рублей. Единовременные выплаты по временной нетрудоспособности по случаям из-за COVID-19, не приведшим к инвалидности или смерти, определены постановлением в размере 68,8 тыс. рублей.

Что касается остальных категорий граждан, не ушедших на удаленный режим работы, то здесь каждый работодатель принимал меры защиты сотрудников в меру своей фантазии и размеров кошелька. Так, некоторые из них решили воспользоваться предложением страховщиков и купить полисы страхования всем сотрудникам.

"Мы наблюдаем новый виток интереса компаний к корпоративному страхованию от коронавируса. На текущий момент по программе "АнтиВирус" застраховано почти 600 компаний - это более 40,5 тыс. сотрудников", - рассказала "Интерфаксу" руководитель управления страхования корпоративных клиентов от несчастного случая СК "АльфаСтрахование" Виктория Морозова, добавив, что страховщик сам, в свою очередь, обеспечил всех своих штатных сотрудников такими полисами.

По словам Морозовой, наибольший интерес к программе проявляют банки и прочие финансовые компании, торговые компании, организации из сферы услуг, питания и доставки продуктов, фармацевтические компании, образовательные, IT-компании.

В СК "Согласие", по данным на конец мая, от коронавируса застрахованы сотрудники более 30 организаций. Сборы по договорам с юрлицами составили 5 млн рублей.

"Главным образом такой договор коллективного страхования заключают организации, сотрудники которых не работают удаленно и активно взаимодействуют с людьми, например, медицинские или транспортные. Так, недавно мы застраховали 1300 работников общественного транспорта в Ульяновской области", - сообщила "Интерфаксу" директор по андеррайтингу личных видов страхования страховой компании "Согласие" Олеся Сабанова.

Управляющий директор по ДМС СК "Ренессанс страхование" Наталья Харина отметила в интервью агентству, что в страховой компании от коронавируса застраховались чуть больше 100 организаций со средней численностью 200 сотрудников. Средний чек на одно предприятие составляет 250 тыс. рублей.

При этом в "АльфаСтраховании" сообщили, что наибольшее количество юрлиц, купивших полисы от коронавируса, находится в крупных городах во главе с Москвой, на втором месте - Уральский регион. В "Согласии" же большая часть таких полисов была реализована в регионах.

"В отличие, например, от полиса для физических лиц, который в основном предпочитают жители Москвы и области, полис коллективного страхования востребован в регионах. 80% компаний, заключивших договоры, - региональные", - рассказала Сабанова.

Обе страховые компании также проводят выездные тесты на выявление коронавируса для сотрудников столичных и региональных компаний.

Маркетинговый ход

По мнению вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктора Дубровина, при запуске продаж полисов от коронавируса никто не мог предположить, насколько затея окажется популярной.

"Запуская этот продукт, страховщики не строили каких-то больших планов и ожиданий. В середине марта мало кто мог точно оценивать глубину пандемии для России, ее длительность, количество заболевших и другие последствия. При запуске продукта больше ориентировались на возникший интерес и резонанс в обществе, нежели на долгосрочный и серьезный финансовый результат", - рассказал Дубровин агентству.

По его мнению, на популярность продукта повлияли огромный информационный резонанс, высокая неопределенность ситуации в широком аспекте, отсутствие подобного опыта и прогноза, а также относительно невысокая стоимость продукта. Цена такого полиса для физлиц варьируется в диапазоне 1,5-6 тыс. рублей.

По оценке Дубровина, сборы страховщиков от продажи таких антивирусных полисов можно оценить в районе 300 млн рублей, однако точной оценки нет. Не все опрошенные "Интерфаксом" страховщики согласились раскрыть объем сборов по этой линии бизнеса.

В то время пока одни компании активно продвигают полисы от коронавируса, другие страховщики только выходят на этот рынок, предлагая сразу "антикризисный пакет".

К примеру, 1 июня о запуске продуктов страхования от коронавируса и последствий пандемии объявила СК "Росгосстрах". Как говорится в сообщении компании, все желающие могут застраховаться не только от инфекции, но и от экономических последствий пандемии: сокращений на работе, вынужденного закрытия предприятий. Полис включается услуги юристов, психологов и HR-специалистов в случае наступления одного из рисков.

В середине мая к продажам полисов коллективного страхования от коронавируса присоединился крупнейший страховщик - СК "СОГАЗ". В сообщении компании отмечено, что программа позволяет организациям застраховать своих сотрудников от ухода из жизни по любой причине, включая заболевания, вызванные коронавирусной инфекцией.

"Мы отреагировали на распространение коронавирусной инфекции запуском новой программы, предложив свою альтернативу появившимся на рынке "нишевым" продуктам с покрытием исключительно по COVID-19", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора по личному страхованию АО "СОГАЗ" Ивана Командного.

Продажи страховок для корпоративных клиентов, предусматривающие страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, в конце мая запустила и страховая "дочка" Сбербанка.

В разговоре с "Интерфаксом" некоторые страховщики, решившие остаться в стороне от этой истории и не выводить на рынок отдельные продукты от коронавируса, рассказали, что не видят в этом смысла, так как на рынке и так существуют полисы страхования от несчастного случая, которые покрывают риски смерти или госпитализации человека по любым причинам, включая COVID-19.

К примеру, такие полисы приобретают все ипотечные заемщики. Поэтому они склонны оценивать создание узконаправленных полисов страхования как маркетинговый ход в период пандемии.