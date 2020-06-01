Генпрокуратура взяла под контроль выплаты россиянам, застрахованным от COVID-19

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России предостерегла страховые компании от необоснованных отказов по выплатам клиентам, застраховавшимся от последствий коронавируса.

"Генеральной прокуратурой РФ проведена проверка в связи с поступившими сведениями о возможном нарушении законодательства при осуществлении страхования в период распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении надзорного ведомства в понедельник.

В частности, как отметили в прокуратуре, было установлено, что столичная страховая компания с марта этого года начала предлагать новый страховой продукт "АнтиКоронаВирус (онлайн)", который предусматривает выплаты в случае причинения вреда здоровью застрахованного лица или его смерти в результате заболевания, вызванного COVID-19. Соответствующие договоры страхования заключены с более чем 12 тыс. граждан.

"Между тем, такие случаи в качестве основания для страхового возмещения внутренними документами организации не предусмотрены", - обратили внимание в надзорном ведомстве. В результате возникает опасность, что клиенты компании могут не получить страховые выплаты, предупредили в Генпрокуратуре.

В этой связи прокуратура Москвы объявила руководству этой компании "предостережение о недопустимости необоснованных отказов в страховых выплатах". По поручению Генпрокуратуры Центробанком в отношении страховщика проводятся мероприятия с целью минимизации страховых рисков, связанных с продажей услуги "АнтиКоронаВирус".

Как сообщалось ранее, в марте этого года программу страхования от коронавируса с аналогичным названием запустила СК "Арсеналъ", которая в том числе занимается страхованием военнослужащих. Страховщик подтвердил "Интерфаксу" факт прохождения проверки Генпрокуратурой.

"Действительно, наша компания осуществляет страховую защиту от риска "заболевание COVID-19". Как, впрочем, и многие другие наши коллеги. Естественно, в условиях повышенного внимания ко всему, что связано с данной эпидемией, мы уже неоднократно общались с представителями различных контролирующих органов и предоставляли полную информацию о продукте и его урегулировании", - сообщил агентству заместитель генерального директора "Арсеналъ" Муратхан Эльдаров.

"С учетом того, что компания уже урегулировала не один случай ("заболевания COVID-19" - ИФ), можем только еще раз подтвердить отсутствие обоснованных претензий к компании как со стороны клиентов, так и государства. Проверка ГП также это подтвердила", - отметил Эльдаров.