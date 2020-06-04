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Новак заверил, что предпосылок роста цен на заправках выше инфляции нет

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок снабжается топливом в полном объеме, поэтому предпосылок к тому, чтобы цены на АЗС поднимались выше инфляции, нет, заявил "Интерфаксу" министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы считаем, что сегодняшний регуляторный механизм в этой части настроен таким образом, чтобы цены не поднимались выше уровня инфляции. И предпосылок на сегодня к этому (росту цен - ИФ) нет. Пока что наоборот компании платят в бюджет (в рамках демпфера - ИФ). И в принципе, если взять динамику цен на АЗС, по дизтопливу она ниже инфляции, по бензинам - около нуля", - сказал он.

"Откуда может взяться дефицит, если было падение внутреннего спроса? Производство нефтепродуктов на столько не снижалось. При этом падение потребления на АЗС было до 50%. У нас была переориентация на экспорт, плюс НПЗ вставали на ремонт в более ранние сроки, чтобы провести их в период низкого спроса. Сейчас рынок снабжается в полном объеме", - добавил российский министр.

Как сообщалось, биржевые цены на нефтепродукты растут второй месяц подряд, увеличившись за это время на 35-40%. Биржевые цены на бензины уже побили максимумы докризисного марта, и участники топливного рынка говорят о неудовлетворенном спросе на бензины при торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Кроме того, по мнению собеседников "Интерфакса", на рост биржевых цен на топливо повлияли временное снижение нормативов биржевых продаж, а также и временный запрет импорта нефтепродуктов.

Александр Новак Минэнерго

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