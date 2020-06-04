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Utair начала предлагать ваучеры за отмененные рейсы

Utair начала предлагать ваучеры за отмененные рейсы
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ЮТэйр" (летает под брендом Utair) начала предлагать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные рейсы.

"Теперь при отмене рейса или вынужденном возврате пассажиры могут оформить ваучер, равный стоимости билета (вместе с топливными сборами и дополнительными услугами - ИФ). Дополнительно к каждому ваучеру Utair начислит 10% от цены билета милями", - говорится в сообщении компании.

Об ограничениях по датам покупки билетов, которые можно обменять на ваучеры, в сообщении не сказано. "Интерфакс" направил запрос в Utair.

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Оформить ваучер можно в личном кабинете на сайте авиакомпании, использовать его можно сразу же. Он будет действителен для покупки билета по любому направлению маршрутной сети Utair до конца 2021 года, отмечает компания.

"В условиях пандемии возврат денег за отмененные рейсы занимает много времени. Мы понимаем, что пассажиры хотят получить компенсацию как можно быстрее и использовать ее для новых полетов, поэтому ввели ваучеры. Возврат билетов ваучерами доступен на любом тарифе и рейсе", - приводит пресс-служба слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но из-за карантина спрос на перевозки упал до минимума. Из-за отсутствия выручки многие авиакомпании, включая крупнейшие "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", стали предлагать пассажирам отмененных рейсов сертификаты на полеты в будущем.

Сейчас, согласно Воздушному кодексу РФ, у перевозчиков нет такого права - они обязаны вернуть деньгами полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить ваучеры ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Подготовка поправок в законодательство, а также конкретизирующего их постановления уже идет.

Ютэйр Utair

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