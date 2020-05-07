Правительство разрешит не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билеты

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Правительство подготовило законопроект о "легализации" ваучеров, который разрешит пассажирским перевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в отрасли.

Законопроект разрешит правительству в случае введения режимов повышенной готовности или ЧС давать такое право перевозчикам. Они тогда смогут перевести полученную за билет сумму на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку.

По данным источников газеты, поправки подготовили в Минэкономразвития. Их поддержали комиссия по повышению устойчивости экономики, которую возглавляет врио премьера Андрей Белоусов, во главе с первым вице-премьером (сейчас — врио премьера) Андреем Белоусовым, а также комиссия по законопроектной деятельности. Госдума может рассмотреть законопроект уже в мае, говорят собеседники издания.

В Минтрансе подтвердили участие в разработке законопроекта. В Минэкономразвития уточнили, что такие положения есть в проекте закона, разработанном с участием целого ряда ведомств, который внесен министерством в правительство.

Перевозчики из-за карантинных ограничений оказались в критическом положении. На конец марта авиаперевозки упали в годовом выражении на 80%, при этом компании вынуждены продолжать платить зарплаты, оплачивать аренду самолетов и другие расходы, не получая выручки.

По данным источников "Коммерсанта", в авиации объем возвратов средств а билеты может достигать около 70 млрд рублей, из которых 40 млрд рублей приходятся на "Аэрофлот".

"Если механизм (ваучеров. - ИФ.) не будет легализован, нас всех без исключения ждет радостное банкротство", - сказал источник издания в одной из крупных авиакомпаний.

РЖД уже позволили пассажирам вернуть более 3,5 млн ранее приобретенных билетов на 8 млрд рублей, говорят собеседники газеты. Спрос на железнодорожные перевозки дальнего следования сократился более чем на 70%. Всего в 2020 году прогнозируется снижение объемов пассажирских перевозок более чем на 41%, говорят собеседники издания. В РЖД отказались от комментариев.

В критической ситуации оказались и речные круизные компании, которые продавали билеты на текущий сезон еще с лета 2019 года. Крупнейшие судоходные компании к марту получили более 2,2 млрд рублей. авансовых платежей, подлежащих возврату, отмечает источник издания в отрасли. Эти деньги израсходованы на ремонт флота в зимний период, предоплату за судовое топливо, зарплату персонала, операционные и другие обязательные платежи, уточняет он. При этом операционные поступления сократились почти до нуля, так как пассажиры не заказывают туры из-за ситуации с коронавирусом.

В начале апреля Российская палата судоходства оценивала возможные потери от остановки круизной навигации в 15 млрд рублей.