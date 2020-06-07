Крупные российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

В московском "Шереметьево" Фото: Reuters

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании изучают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с середины июля, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - сказал он.

Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ, отметил собеседник агентства. "Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними", - заявил источник.

РФ из-за пандемии COVID-19 в конце марта полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. Ограничений на перелеты между регионами не вводилось, но из-за падения спроса пассажиров в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы.

В середине мая глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял журналистам, что ведомство надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля.

Ранее в воскресенье оперштаб сообщил, что в России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом. В итоге в стране зарегистрировано 467 673 случая COVID-19.