БКС Глобал Маркетс подтвердил рекомендацию "покупать" по акциям Норникеля

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - БКС Глобал Маркетс" подтвердил рекомендацию покупать по акциям "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), считает реакцию рынка на аварию в Норильске чрезмерной.

"Разлив топлива, который стал второй крупнейшей аварией в России, усилил давление на бумагу на фоне спекуляций о значительных штрафах. Мы считаем инцидент несчастным случаем, а не следствием систематического нарушения экологических норм", - говорится в обзоре БКС.

По оценке БКС, совокупный негативный эффект вряд ли превысит $200 млн, т.е. менее 0.5% от рыночной капитализации компании.

"Хотя бумага, вероятно, будет оставаться под давлением в свете некоторых спекулятивных оценок, что расходы на ликвидацию аварии превысят рыночную капитализацию компании, мы считаем, что эти издержки будут разумными для "Норникеля" и не ждем изменений ни в структуре акционеров, ни в дивидендном профиле", - заявил БКС.

"Очевидно, что прямой ущерб пока оценить сложно, и его ликвидация может занять годы. В большей части подобных случаев ущерб не превышал несколько миллионов долларов, однако сейчас загрязнена была и река, что потребует дополнительных расходов", - пишет БКС.

Репутация ESG компании, вероятно, серьезно пострадает, отмечает БКС. "Норникель" уделял много внимания теме ESG с рейтингом от MSCI по этому параметру на уровне "B", что тем не менее было ниже среднего по отрасли. Из позитивных моментов мы отмечаем, что компания реализует крупнейшие ESG-проекты стоимостью $2-2,5 млрд инвестиций и $100 млн годовых операционных расходов, однако внимание инвесторов какое-то время будет сосредоточено на аварии. Мы ожидаем понижения рейтинга "Норникеля" по шкале MSCI до уровня "Северстали" (MOEX: CHMF) - CCC (у НЛМК (MOEX: NLMK) со схожим ESG-профилем - BBB), но отмечаем, что текущий рейтинг "Норникеля" (B) - ниже среднего значения по сектору, и отток инвесторов, ориентированных на этот параметр, может быть ограниченным", - говорится в обзоре.

БКС отмечает, что оценка "Норникеля" остается высокой, а дивидендная доходность в 11-12% должна ограничить потенциал снижения, хотя "покупка бумаги будет ловлей падающего ножа по крайней мере в ближайшую неделю, пока не уляжется пыль".

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России, после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 г, когда ликвидация заняла 6 лет. Из резервуара хранения произошла утечка 21 тыс. тонн дизельного топлива с последующим загрязнением грунта и рек. По данным компании, инцидент не оказал влияния на город. В качестве причины аварии компания называет анормально мягкую погоду в последние несколько лет в условиях вечной мерзлоты. Загрязнение, как надеется компания, будет ликвидировано в течение 2 недель, а очистка разлива и замена грунта - несколько лет. По состоянию на 3 июня было собрано 262 тонн дизтоплива.