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Акции "Норникеля" на новостях о ЧП на ТЭЦ возглавили снижение рынка

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Акции "Норникеля" утром в четверг возглавляют коррекционное снижение рынка на новостях о последствиях аварии и розлива дизельного топлива на принадлежащей "Норникелю" ТЭЦ-3.

На Московской бирже акции "Норникеля" к 10:27 мск подешевели на 2,4% (до 21,288 тыс. рублей), следом падают бумаги "РусАла" (-1,9%). Снижение остальных blue chips укладывается в рамки 0,3-1,6%, индекс МосБиржи просел на 0,9%, индекс РТС - на 1,7%.

В пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, горючее попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По данным Росприроднадзора, толщина поверхностного слоя нефтепродуктов достигает 20 см.

Генпрокуратура РФ накануне возбудила третье уголовное дело по факту ЧП с розливом нефти на ТЭЦ-3 в Норильске. В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Экологический ущерб водным объектам на Таймыре от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, по оценкам экспертов Гринпис России, может превысить 6 млрд рублей.

Хроника 29 мая – 04 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Московская биржа Норникель

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