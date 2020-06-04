Начальник цеха норильской ТЭЦ-3 арестован до 31 июля
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Суд в Норильске арестовал начальника цеха норильской ТЭЦ-3, сообщила пресс-служба краевого суда.
Вячеславу Старостину избрана мера в виде содержания под стражей по 31 июля 2020 года.
Следствие обвиняет его в преступлении в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, а именно - в халатности за несвоевременное информирование о ЧП (разливе нефтепродуктов после аварии на норильской ТЭЦ-3).
Разлив топлива
ЧП на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла 29 мая: разгерметизировался топливный бак, загорелись нефтепродукты. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, загрязняющая жидкость попала в ручей, который впадает в реку Амбарная.
3 июня президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам ликвидации разлива дизтоплива в Красноярском крае поручил правоохранительным органам разобраться в задержке информирования о ЧП на ТЭЦ.
По факту разлива возбуждены четыре уголовных дела.
Разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.