Начальник цеха норильской ТЭЦ-3 арестован до 31 июля

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Суд в Норильске арестовал начальника цеха норильской ТЭЦ-3, сообщила пресс-служба краевого суда.

Вячеславу Старостину избрана мера в виде содержания под стражей по 31 июля 2020 года.

Следствие обвиняет его в преступлении в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, а именно - в халатности за несвоевременное информирование о ЧП (разливе нефтепродуктов после аварии на норильской ТЭЦ-3).

Разлив топлива

ЧП на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла 29 мая: разгерметизировался топливный бак, загорелись нефтепродукты. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, загрязняющая жидкость попала в ручей, который впадает в реку Амбарная.

3 июня президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам ликвидации разлива дизтоплива в Красноярском крае поручил правоохранительным органам разобраться в задержке информирования о ЧП на ТЭЦ.

По факту разлива возбуждены четыре уголовных дела.

Разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.