Михаила Прохорова насторожили "огульные призывы" к национализации "Норникеля"

Бизнесмен Михаил Прохоров Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Бывший партнер Владимира Потанина по бизнесу, владелец "Онэксима" Михаил Прохоров распространил заявление в связи с ЧП в Норильске, в результате которого на ТЭЦ компании "Норильский никель" произошел разлив топлива. Из-за экологического бедствия объявлен режим ЧС федерального уровня.

Прохоров убежден, что буря общественного возмущения на фоне произошедшего в Красноярском крае не должна привести к поспешным и необоснованным действиям.

"Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент", - считает Прохоров, который сам в начале 2000-х годов занимал пост гендиректора "Норникеля" и покинул его в 2007 года в начале скандального процесса раздела активов с Потаниным, сопровождавшегося конфликтами и взаимными обвинениями.

По мнению Прохорова, такие разговоры создают угрозу "для всех, кто управляет и развивает частные предприятия в стране - от маленьких ресторанов до промышленных гигантов". Более того, убежден он, это угроза всей экономике страны.

По словам владельца "Онэксима", "процессы, которые мы наблюдаем сейчас вокруг Норильска, настораживают". Он предлагает не забывать, что именно предпринимателям "уже в ближайшие месяцы предстоит реализовывать амбициозный национальный план восстановления экономики".