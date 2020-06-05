В Кремле не в курсе призывов к национализации "Норникеля"

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не слышали публичных призывов к национализации "Норникеля" в связи с разливом нефтепродуктов под Норильском, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кто говорит о возможности национализации? Что за публичные призывы. Вы знаете, нам, честно говоря, совершенно не известно (о таких призывах)", - сказал Песков.

По его словам, в данном случае "здесь вообще никакой темы для комментариев не существует".

На вопрос журналистов, была ли в связи с данным инцидентом в Норильске беседа у президента с Владимиром Потаниным, Песков отметил, что совладелец "Норникеля" будет докладывать о ситуации на видеоконференции с волонтерами.

Отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле попыток силового давления на компанию в этой ситуации, Песков подчеркнул: "Безусловно, силовое давление абсолютно недопустимо".

Накануне стало известно, что депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Александр Якубовский обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отстранить руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.

Затем бывший партнер Потанина по бизнесу Михаил Прохоров распространил заявление в связи с ситуацией вокруг ЧП в Норильске. Он считает, что призывы к национализации "Норникеля" - серьезная угроза для страны.