Путин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием ЧП в Норильске

Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться в задержке информирования об аварии на ТЭЦ в Норильске.

В ходе совещания по ликвидации разлива топлива в Красноярском крае губернатор региона Александр Усс доложил президенту, что власти региона отреагировали на ситуацию только 31 мая, хотя авария произошла за два дня до этого. По его словам, 29 мая сообщалось о возгорании автомобиля на территории Надеждинского металлургического комбината, а на следующий появились сведения о разгерметизации емкости. Усс отметил, что реальная картина стала понятна по сообщениям в социальных сетях.

Путин поинтересовался, с чем была связана задержка в поступлении информации о ЧП. Руководитель дочерней компании "Норникеля" Сергей Липин сообщил, что разгерметизация одного из резервуаров, где хранилось дизельное топливо, произошла 29 мая в 12:55, в баке хранилось более 21 тыс. тонны. "В результате аварии был введен в действие план ликвидации аварийных разливов нефти на объекте. В соответствии с планом ликвидации произведены необходимые оповещения", - рассказал он.

"Губернатор (Красноярского края) говорит о том, что узнали только через два дня, мне и министр Зиничев тоже докладывал о том, что и МЧС не было осведомлено о том, что происходит", - отметил Путин.

Липин повторил: "Информация, в соответствии с планом, была передана".

"Передана? Ну, хорошо. Мне придется попросить соответствующие контролирующие органы и правоохранительные разобраться, что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с инструкциями действовать, как полагается".

Ранее сообщалось, что 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация одного из резервуаров, из-за чего на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. В результате загорелся ехавший по дороге автомобиль. Всего, предположительно, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров.

В районе аварии был введен режим ЧС.