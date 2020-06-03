Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:38Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

Путин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием ЧП в Норильске

Путин поручил правоохранительным органам разобраться с замалчиванием ЧП в Норильске
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правоохранительным органам разобраться в задержке информирования об аварии на ТЭЦ в Норильске.

В РоссииСпасатели собрали 100 тонн нефтепродуктов и грунта после аварии на ТЭЦ в НорильскеСпасатели собрали 100 тонн нефтепродуктов и грунта после аварии на ТЭЦ в НорильскеЧитать подробнее

В ходе совещания по ликвидации разлива топлива в Красноярском крае губернатор региона Александр Усс доложил президенту, что власти региона отреагировали на ситуацию только 31 мая, хотя авария произошла за два дня до этого. По его словам, 29 мая сообщалось о возгорании автомобиля на территории Надеждинского металлургического комбината, а на следующий появились сведения о разгерметизации емкости. Усс отметил, что реальная картина стала понятна по сообщениям в социальных сетях.

Путин поинтересовался, с чем была связана задержка в поступлении информации о ЧП. Руководитель дочерней компании "Норникеля" Сергей Липин сообщил, что разгерметизация одного из резервуаров, где хранилось дизельное топливо, произошла 29 мая в 12:55, в баке хранилось более 21 тыс. тонны. "В результате аварии был введен в действие план ликвидации аварийных разливов нефти на объекте. В соответствии с планом ликвидации произведены необходимые оповещения", - рассказал он.

"Губернатор (Красноярского края) говорит о том, что узнали только через два дня, мне и министр Зиничев тоже докладывал о том, что и МЧС не было осведомлено о том, что происходит", - отметил Путин.

Липин повторил: "Информация, в соответствии с планом, была передана".

"Передана? Ну, хорошо. Мне придется попросить соответствующие контролирующие органы и правоохранительные разобраться, что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с инструкциями действовать, как полагается".

Ранее сообщалось, что 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация одного из резервуаров, из-за чего на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. В результате загорелся ехавший по дороге автомобиль. Всего, предположительно, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров.

В районе аварии был введен режим ЧС.

Владимир Путин Норильск

Новости по теме

Новости

Вторую партию подаренных России американских аппаратов ИВЛ доставят в Москву 4 июня

В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ с разлившимся топливом

В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ с разлившимся топливом

"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

"Роснефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Спасатели собрали 100 тонн нефтепродуктов и грунта после аварии на ТЭЦ в Норильске

Спасатели собрали 100 тонн нефтепродуктов и грунта после аварии на ТЭЦ в Норильске

Гагаринский суд вернул Керимову иски к трем СМИ

В Петербурге изменили методику подсчета смертности от COVID-19

В Петербурге изменили методику подсчета смертности от COVID-19
Экономический кризис

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

В Петербурге прошел обыск у лидера профсоюза "Альянс учителей"

На Урале разработали новый метод, позволяющий упредить последствия падения метеоритов

Российский суд впервые рассмотрит дело об отказе жертвы свидетельствовать против преступников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');