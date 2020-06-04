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"Норникель" обещал собрать зараженный грунт и вывезти с места разлива топлива

"Норникель" обещал собрать зараженный грунт и вывезти с места разлива топлива
Фото: Андрей Мармышев/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент ПАО "Норильский никель" Сергей Дьяченко рассказал о мерах по ликвидации разлива топлива в Норильске по итогам координационного освещения.

Слова топ-менеджера приводит пресс-служба заполярного филиала компании.

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Он пояснил, что планируется вывозить зараженный грунт на временные площадки, затем рекультивировать.

"Что касается водного объекта - компанией в кратчайшие сроки найдены ёмкости, они будут спецбортами доставлены на территорию Норильска", - сказал Дьяченко.

В общей сложности к месту ЧП будет доставлено емкостей на 16 тысяч тонн, в них будет законсервирована топливо-водяная смесь. "И дальше будут найдены способы, каким образом мы эти емкости будем эвакуировать с площадки", - сказал Дьяченко.

Разлив топлива

ЧП на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла 29 мая: разгерметизировался топливный бак, загорелись нефтепродукты. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, загрязняющая жидкость попала в ручей, который впадает в реку Амбарная.

3 июня президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам ликвидации разлива дизтоплива в Красноярском крае поручил правоохранительным органам разобраться в задержке информирования о ЧП на ТЭЦ.

Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил, что единственный вариант утилизации собранных нефтепродуктов - их сжигание, хотя такого опыта у чиновников нет.

При этом глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что министерство против сжигания дизтоплива. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что никакого сжигания как способа утилизации разлившихся в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродуктов не будет.

По факту разлива возбуждены три уголовных дела, в рамках которых задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК".

Разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.

Хроника 29 мая – 04 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норникель Норильск

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