Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:28Заразились
на 05.06В России 449 834+8 726В мире 6 632 985+124 350

ЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд

По остатку в 1,8 трлн рублей решение будет принято до 30 сентября

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в рамках сделки с акциями Сбербанка продал валюту на $4,3 млрд. Остаток составляет 1,8 трлн рублей, решение по нему будет принято в конце сентября. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы действительно продали валюту в рамках сделки со Сбербанком. Мы к настоящему времени продали валюту на сумму около $4 млрд 300 млн, остаток примерно 1 трлн 800 млрд рублей. Мы до 30 сентября, как и заявляли ранее, будем придерживаться правила, что мы эти средства, эту валюту можем продавать, для того, чтобы обеспечить компенсацию экспортной выручки, которая выпадает, если цена нефти ниже $25 за баррель", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что сейчас цена нефти больше, но тем не менее это правило ЦБ оставляет до 30 сентября. "И что мы будем делать с оставшимися объемами, я еще раз называю их, 1 трлн 800 млрд, мы примем (решение - ИФ) мы примем ближе к концу сентября и обязательно заблаговременно объявим об этом рынку", - сообщила глава ЦБ.

"Что касается перехода от продаж валюты к покупкам валюты, если цена достигнет, соответственно, цены отсечения. Мы видим, что цена уже выросла, близка достаточно к цене отсечения. Но, подходя к этому вопросу, я бы хотела отметить, что мы, как всегда, осуществляем эти операции в рамках бюджетного правила и исходя из поручений Минфина, и из того, как Минфин рассчитывает отклонение фактических нефтегазовых доходов от базовых доходов", - добавила Набиуллина.

Новое бюджетное правило, которое позволит изымать больше дополнительных нефтегазовых доходов, ограничивая расходы бюджета, вступило в силу в РФ с 1 января 2018 года. Дополнительные нефтегазовые доходы от цены нефти выше установленной планки направляются не на расходы, а в резервы. В бюджетном правиле в 2017 году цена отсечения была зафиксирована на уровне $40 за баррель, каждый год она индексируется на 2%. В 2020 году цена отсечения составляет $42,4, в 2021 году - $43,29, в 2022 году - $44,16. Средства от превышения ценой на нефть этой планки направляются в ФНБ.

По ее словам, очень важно понимать, что для расчета базовых нефтегазовых доходов используется прогноз объемов добычи и экспорта нефти и природного газа, который был сформирован еще осенью прошлого года при подготовке бюджета соответствующего года.

"И в частности, ограничение добычи, связанное со сделкой ОПЕК+, не повлияет на расчет этих базовых нефтегазовых доходов. Это отражает логику бюджетного правила, которое смягчает влияние на экономику изменения цен. И поэтому мы в рамках бюджетного правила по поручению Минфина будем это делать, когда наступит соответствующее событие", - сказала глава ЦБ.

ЦБ РФ

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Путина попросили включить зоопарки в число пострадавших от пандемии отраслей

Путин указал Потанину на необходимость следить за оборудованием "Норникеля"

Михаила Прохорова насторожили "огульные призывы" к национализации "Норникеля"

Михаила Прохорова насторожили "огульные призывы" к национализации "Норникеля"

БКС Глобал Маркетс подтвердил рекомендацию "покупать" по акциям Норникеля

Майские продажи стали рекордными для Wildberries

Майские продажи стали рекордными для Wildberries

Сбербанк начал переговоры о покупке крупной доли в Ozon

Сбербанк начал переговоры о покупке крупной доли в Ozon
Экономический кризис

ЕЦБ спрогнозировал сокращение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%

ЕЦБ спрогнозировал сокращение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%

Utair начала предлагать ваучеры за отмененные рейсы

Utair начала предлагать ваучеры за отмененные рейсы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');