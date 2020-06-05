ЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд

По остатку в 1,8 трлн рублей решение будет принято до 30 сентября

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в рамках сделки с акциями Сбербанка продал валюту на $4,3 млрд. Остаток составляет 1,8 трлн рублей, решение по нему будет принято в конце сентября. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы действительно продали валюту в рамках сделки со Сбербанком. Мы к настоящему времени продали валюту на сумму около $4 млрд 300 млн, остаток примерно 1 трлн 800 млрд рублей. Мы до 30 сентября, как и заявляли ранее, будем придерживаться правила, что мы эти средства, эту валюту можем продавать, для того, чтобы обеспечить компенсацию экспортной выручки, которая выпадает, если цена нефти ниже $25 за баррель", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что сейчас цена нефти больше, но тем не менее это правило ЦБ оставляет до 30 сентября. "И что мы будем делать с оставшимися объемами, я еще раз называю их, 1 трлн 800 млрд, мы примем (решение - ИФ) мы примем ближе к концу сентября и обязательно заблаговременно объявим об этом рынку", - сообщила глава ЦБ.

"Что касается перехода от продаж валюты к покупкам валюты, если цена достигнет, соответственно, цены отсечения. Мы видим, что цена уже выросла, близка достаточно к цене отсечения. Но, подходя к этому вопросу, я бы хотела отметить, что мы, как всегда, осуществляем эти операции в рамках бюджетного правила и исходя из поручений Минфина, и из того, как Минфин рассчитывает отклонение фактических нефтегазовых доходов от базовых доходов", - добавила Набиуллина.

Новое бюджетное правило, которое позволит изымать больше дополнительных нефтегазовых доходов, ограничивая расходы бюджета, вступило в силу в РФ с 1 января 2018 года. Дополнительные нефтегазовые доходы от цены нефти выше установленной планки направляются не на расходы, а в резервы. В бюджетном правиле в 2017 году цена отсечения была зафиксирована на уровне $40 за баррель, каждый год она индексируется на 2%. В 2020 году цена отсечения составляет $42,4, в 2021 году - $43,29, в 2022 году - $44,16. Средства от превышения ценой на нефть этой планки направляются в ФНБ.

По ее словам, очень важно понимать, что для расчета базовых нефтегазовых доходов используется прогноз объемов добычи и экспорта нефти и природного газа, который был сформирован еще осенью прошлого года при подготовке бюджета соответствующего года.

"И в частности, ограничение добычи, связанное со сделкой ОПЕК+, не повлияет на расчет этих базовых нефтегазовых доходов. Это отражает логику бюджетного правила, которое смягчает влияние на экономику изменения цен. И поэтому мы в рамках бюджетного правила по поручению Минфина будем это делать, когда наступит соответствующее событие", - сказала глава ЦБ.