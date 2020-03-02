Кудрин заявил, что покупка Сбербанка за счет ФНБ повысит цену отсечения в бюджетном правиле

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Сделка по покупке доли Банка России в Сбербанке за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), по сути, приводит к повышению цены отсечения без формального изменения бюджетного правила, обратил внимание председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. В свое время, будучи независимым экспертом, Кудрин выступал за более мягкое бюджетное правило и цену отсечения в $45 за баррель вместо $40 и спорил со своим преемником в Минфине Антоном Силуановым.

"Я обращал внимание раньше, что для выполнения задач социально-экономического развития можно изменить цену отсечения. Вы эту мою позицию знаете в последнее время. Я считал, что в свое время, когда мы стартовали с новым бюджетным правилом, можно было брать цену отсечения не $40, а $45", - сообщил Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам в понедельник.

Новое бюджетное правило, которое позволит изымать больше дополнительных нефтегазовых доходов, ограничивая расходы бюджета, вступило в силу в РФ с 1 января 2018 года. Дополнительные нефтегазовые доходы от цены нефти выше установленной планки направляются не на расходы, а в резервы. В бюджетном правиле в 2017 году цена отсечения была зафиксирована на уровне $40 за баррель, каждый год она индексируется на 2%. В 2020 году цена отсечения составляет $42,4, в 2021 году - $43,29, в 2022 году - $44,16. Средства от превышения ценой на нефть этой планки направляются в ФНБ.

ЦБ и Минфин ранее договорились о параметрах сделки по покупке 50% + 1 акция Сбербанка у регулятора правительством. Предполагается, что сделка пройдет в несколько этапов.

Если учитывать, что акции Сбербанка будут выкуплены за счет средств ФНБ и в федеральный бюджет вернется часть прибыли ЦБ от сделки (в 2021 году 300 млрд рублей, в 2022 году 400 млрд рублей), это добавит к цене отсечения примерно $1,68 в 2021 году и $2,24 в 2022 году, сказал Кудрин. "Поскольку это средства Фонда национального благосостояния, то, по сути, де факто это и есть изменение цены отсечения, не меняя формально этого правила. Если бы мы на это так посмотрели, то у нас уже в следующем году бы цена отсечения стала $45, а в 2022 году - $46,4. Я хочу сказать, что мы все-таки будем тратить де факто средства Фонда национального благосостояния на расходы федерального бюджета", - пояснил он.

"Ранее, когда мы предлагали эту меру (установить цену отсечения в $45 за баррель - ИФ), правительство и Центральный банк говорили о том, что это изменит макроэкономику, повлияет на параметры или инфляции, или курса, соответственно это снизит долгосрочную устойчивость бюджета. Сегодня мы по факту видим использование Фонда национального благосостояния на эти цели, без достаточной оценки влияния на макроэкономику средств Фонда национального благосостояния", - подчеркнул Кудрин.

При этом он добавил, что только хотел это отметить, что "это никак не противоречит логике закона (о поправках в бюджет - ИФ) и возможности принять его в первом чтении".

Глава Минфина Антон Силуанов, присутствовавший на заседании, оценки Счетной палаты не комментировал. Ранее он говорил, что покупка правительством пакета ЦБ в Сбербанке за счет средств ФНБ по форме не противоречит бюджетному правилу, однако по сути элемент его нарушения есть.