Правительство одобрило решение о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Правительство одобрило решение купить акции Сбербанка у Банка России, о котором Минфин и ЦБ объявили 11 февраля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, уже 13 февраля правительство рассмотрит соответствующий законопроект.

Он сказал это на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом и спросил его о планах банка.

"Для нас вчера был очень важный день. Было официально объявлено о начале процедуры продажи наших акций - 50% плюс 1 акция - от Центрального банка правительству. Мы долго готовили это событие. И самое главное, что вчера эта новость была позитивно воспринята инвестиционным сообществом. Мы увидели вчера рост наших акций: почти на 1% выросли обыкновенные акции, более чем на 2% выросли привилегированные акции. Это говорит о том, что инвесторам понятны мотивы передачи, и инвесторы поддерживают этот трансфер", - сказал Греф.

Обыкновенные акции Сбербанка во вторник на новостях о выкупе пакета ЦБ локально дорожали на 3%, до 259,8 рубля, после чего вечером откатились к 254,5 рубля (+0,9%) после разъяснения Банка России, что цена продажи будет определяться как средневзвешенная цена за 6 полных месяцев до даты первой сделки, и эта цена будет применяться в отношении всего пакета. В среду акции Сбербанка выглядят слабее рынка и стоят 254,35 рубля (-0,1%), в то время как большинство остальных blue chips растет на 1-3% на фоне позитивной динамики внешних фондовых площадок и нефти.

"Префы" Сбербанка во вторник подорожали на 2,2%, а в среду бумаги дешевеют на 1,3% - до 234 рубля, после разъяснений, что на них не будет распространяться оферта ЦБ миноритариям Сбербанка.

По словам Грефа, уже согласован план действий, который "в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров".

"Очень важно, что нас передают в Фонд национального благосостояния. Инвесторы увидели долгосрочность интересов Фонда национального благосостояния. И конечно, всеми ценится то, что будут поддержаны долгосрочные интересы в развитии компании. Дивидендная доходность у нас такова, что ФНБ получит значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, которые сегодня осуществляются", - заявил глава Сбербанка.

Мишустин, в свою очередь, напомнил, что электронные сервисы Сбербанка будут использованы для построения цифровой платформы государства.

"В ближайшие годы, с учетом того, что мы закончили строительство нашей современной цифровой платформы, мы будем в ускоренном режиме вводить новые сервисы, как финансовые, так и нефинансовые. Сейчас у нас большой план взаимодействия. Сейчас, с этого момента мы очень серьезно нарастим наши усилия", - ответил Греф.