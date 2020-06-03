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Бойцы ПНС Ливии отбили у сил Хафтара аэропорт Триполи

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бойцы формирований, поддерживающих базирующееся в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, объявили в среду, что вернули полный контроль над международным аэропортом ливийской столицы.

"Наши силы полностью освободили международный аэропорт Триполи", - приводит Al Jazeera слова представителя этих формирований. По его словам, это удалось сделать в ходе наступления на бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА), удерживавших аэропорт.

В соцсетях появились видеоролики, на которых видно, как вооруженные бойцы на пикапах ездят по территории аэропорта - мимо взлетно-посадочных полос и давно выведенных из строя пассажирских самолетов.

Аэропорт не работает с 2014 года. В прошлом году аэропорт захватили бойцы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

В настоящее время в качестве международного аэропорта Триполи используется военный аэродром Митига.

В Ливии уже долгое время сохраняется двоевластие: контролирующая существенную часть территории страны ЛНА проводит операции близ Триполи против сил ПНС. Однако захватить Триполи ЛНА за многие месяцы так и не удалось.

Триполи Ливия ПНС ЛНА Халифа Хафтар

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