Внешняя торговля Китая упала на 8% за пять месяцев 2020 года

Товарооборот КНР в торговле с США снизился на 12,7%, с РФ - на 4,3%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В январе-мае 2020 года объем китайской внешней торговли в условиях пандемии коронавируса сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8% и составил в долларовом эквиваленте $1,6 трлн, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Экспорт упал на 7,7% до $884,9 млрд, импорт - на 8,2%, достигнув $763,6 млрд.

В мае товарооборот снизился по сравнению с маем прошлого года на 9,3% до $350,7 млрд. Экспорт сократился на 3,3%, составив 206,81 млрд, импорт - на 16,7% до $143,89 млрд. Положительное сальдо торгового баланса составило $62,93 млрд, увеличившись на 52,9%.

Торговля между Китаем и Россией за пять месяцев 2020 года составила $40,89 млрд, снизившись в условиях пандемии коронавируса по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,3%. В 2019 году китайско-российская торговля составила рекордные $110,7 млрд.

Экспорт Китая в Россию упал на 7,3% до $16,9 млрд, импорт из России - на 2,1% до $23,9 млрд.

В мае товарооборот составил $7,36 млрд, экспорт в Россию достиг $3,8 млрд, импорт из России- $3,57 млрд.

Товарооборот в китайско-американской торговле снизился за этот же период на 12,7% и составил $183,6 млрд. Экспорт Китая в США сократился на 14,3% до $137,6 млрд, импорт из Соединенных Штатов зафиксирован на отметке $46,01 млрд, что на 7,6% меньше, чем в январе-мае 2019 года.

В мае торговля между США и Китаем составила $46,54 млрд: китайский экспорт - $37,22, импорт - $9,32 млрд.