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Китай в мае отправил рекордное число грузовых железнодорожных составов в Европу

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В мае текущего года Китай отправил в Европу 1033 контейнерных железнодорожных состава, что на 43% больше в годовом исчислении, сообщили местные СМИ со ссылками на данные Китайкой железнодорожной корпорации.

Всего было перевезено 93 тыс. контейнеров, рост по сравнению с маем 2019 года составил 48%, отмечается в сообщении.

СМИ подчеркивают, что эти месячные показатели являются самыми высокими в истории.

Грузоперевозки "способствуют глобальной борьбе с пандемией коронавируса, обеспечению стабильной и беспрепятственной международной цепочки поставок, развитию внешней торговли Китая и средством поддержки китайской промышленности", подчеркивается в сообщениях.

По данным СМИ, для повышения эффективности перевозок, снижения затрат на логистику во время пандемии с железнодорожными ведомствами Белоруссии, Германии, Казахстана, Монголии, Польши, России и других стран был создан механизм регулярных видеоконференций.

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