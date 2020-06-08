Больше 15% российских компаний могут отказаться от офиса после пандемии

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Почти 16% российских компаний могут отказаться от офиса после пандемии, показало исследование резидента фонда "Сколково" - разработчика CRM-системы "Простой бизнес".

"На вопрос "Планируете ли вы отказаться от офиса и сократить затраты на его аренду в дальнейшем?" 62% респондентов ответили "Нет". В то же время 16% опрошенных компаний рассматривают для себя возможность отказа от офиса в будущем. 22% организаций еще не приняли решение, рассказали в фонде.

Допускают отказ от офиса компании, которые занимаются торговлей (27%), консалтингом (11%), производстволм (9%), оказывают тренинговые и образовательные услуги (8%), работают в сфере IT и коммуникации (7%).

"Организации, работающие в области медицины и здравоохранения, туризма, спорта, развлечений, безопасности покидать офисы не намерены", - говорится в исследовании.

57% опрошенных сообщили, что их компании полностью или частично перешли на удаленный режим. 20% планируют сделать это в будущем. По данным опроса, 70% компаний надеются восстановиться после кризиса. IT-сфера стала отраслью, которой даже в этот сложный период удалось увеличить число клиентов.

Лидерами по переходу на удаленку оказались компании из сфер: оптовая и розничная торговля (19%), консалтинг и информационные услуги (16%), производство (9%), строительство и архитектура (9%), IT и коммуникации (8%). 40% компаний в период пандемии не стали работать удаленно, что во многом обусловлено спецификой их деятельности. Аутсайдерами можно назвать компании, работающие в сфере туризма, спорта и отдыха, развлечений, транспорта и логистики.

Около 70% опрошенных считают, что их компания скорее всего сможет выйти на прежний уровень после пандемии. 25% уверены, что это возможно, но не в ближайшее время. 5% отметили, что для их компании это нереально. Надеются восстановиться предприятия из сферы торговли, производства, консалтинга, строительства и архитектуры, ремонта и бытовых услуг. Сомневаются в успехе организаторы развлекательных мероприятий, финансисты и аграрии.

В опросе участвовали 517 представителей компаний малого и среднего бизнеса (руководители, сотрудники организаций).