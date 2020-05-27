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Глава Минтруда назвал число россиян, работающих на "удаленке"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Около 5,6 млн россиян работают в удаленном режиме, Минтруд предлагает закрепить такую форму занятости в Трудовом кодексе, заявил глава ведомства Антон Котяков.

"На текущий момент более 10% работающих граждан, или примерно 5 млн 600 тысяч наших граждан, продолжают трудиться удаленно", - сказал Котяков в среду на совещании у президента РФ по ситуации на рынке труда в режиме видеоконференции.

По его словам, "ряд организаций и сотрудников хотели был продолжить работу в таком формате после снятия ограничительных мер" по коронавирусу. "Соответственно, предлагаем в Трудовом кодексе закрепить такие понятия, как "удаленная" и "комбинированная занятость", - сообщил министр.

Кроме того, "на сегодняшний день одна из форм трудовых отношений, которая требует регулирования - это платформенная занятость", развитие которой "связано именно с активной цифровизацией предоставляемых услуг", сказал Котяков.

"Поскольку фактически трудовые отношения с применением этих форм гибкой занятости уже сложились, нам требуется ускорить и цифровизацию делопроизводства", - пояснил глава министерства.

В связи с этим Минтруд предлагает дать возможность работодателю отказаться от бумажного документооборота в трудовых отношениях уже с будущего года.

Ранее 27 мая Мосгордума на заседании утвердила законодательную инициативу, позволяющую закрепить в ТК РФ возможность удаленной работы. Теперь эта инициатива будет направлена на рассмотрение в Госдуму.

Как сообщила на заседании автор законопроекта, депутат столичного парламента Инна Святенко, данный документ закрепляет норму о том, что в трудовом договоре, приложении к нему, либо отдельном соглашении сторон в качестве одного из дополнительных условий может предусматриваться возможность временного или частичного выполнения сотрудником своей работы в дистанционной форме.

Минтруд Антон Котяков

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