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Правительство снизит первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 15%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство планирует снизить требования к первоначальному взносу заемщика в рамках госпрограмм льготной ипотеки с 20% до 15%, следует из проекта постановления кабинета министров.

Экономический кризис

Речь идет о программе ипотеки для семей с детьми, программе дальневосточной ипотеки и о "коронавирусной" программе льготной ипотеки под 6,5% для широкого круга граждан, запущенной в апреле.

В конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о снижении до 15% первоначального взноса по кредиту на жилье для семей с детьми с использованием маткапитала. Срок исполнения поручения был обозначен до 20 мая.

Право получить ипотеку под 6% имеют семьи, где второй или третий ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока была запущена в декабре 2019 года. Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар".

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в апреле и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в столичном регионе, Петербурге и Ленинградской области, 3 млн рублей - в других регионах.

правительство коронавирус Владимир Путин Дальний Восток

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