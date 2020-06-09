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Экономическая активность в России в июне превзошла ожидания Сбербанка

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с экономической активностью в РФ в июне складывается лучше ожиданий Сбербанка, сообщил глава финансового конгломерата Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Несмотря на все эти сложности, июнь складывается лучше наших ожиданий. Мы видим, сегодня я получил отчет по количеству работающих терминалов малого бизнеса. Собственно, по ним можно судить по активности. Осталось неработающих только 10% терминалов. В период кризиса, собственно говоря, 25% всего работало терминалов, а сейчас практически 90% работает", - сказал Греф.

По его словам, неделя к неделе Сбербанк видит "достаточно быстрое восстановление по целому ряду субъектов Федерации". Банк составил "рейтинг объема восстановления областей", согласно которому в целом ряде областей РФ уже произошло "стопроцентное восстановление".

"Немножко лучше, чем мы ожидали, идет восстановление работы малого и среднего бизнеса. И вот те программы, которые были приняты, удивительно, но за пять месяцев мы нарастили портфель малого бизнеса на 10%. А выдали всего кредитов на 16% больше, чем за пять месяцев прошлого года. Конечно, в период пандемии это можно объяснить только теми программами, которые были приняты, потому что, конечно, произошел "обрыв" кредитования", - рассказал финансист.

По его словам, "и в целом сейчас ситуация выглядит несколько лучше", чем ожидали в Сбербанке.

Греф также сообщил, что нынешняя ситуация с экономической активностью позволила Сбербанку пересмотреть его прогноз по снижению ВВП страны на 2020 год.

"Если мы ожидали в этом году падение ВВП РФ на уровне 6-7%, то сегодня мы ожидаем несколько лучше, чем прогнозирует ЦБ и правительство. Наша оценка - примерно 4,2-4,5% снижение. Конечно, при условии, что не будет второй волны (заболеваний коронавирусом - ИФ)", - сказал Греф.

Текущий прогноз ЦБ по падению ВВП РФ на 2020 год равняется 4-6%, в прогнозе Минэкономразвития говорится о снижении на 5%. Путин уточнил у Грефа, какое падение экономики будет в Европе.

"Они (в ЕС - ИФ) ожидают минус 7,5% по году. Мы ожидаем, что российская экономика справится в целом лучше, чем европейская, чем американская - американцы тоже планируют от 6 до 7% падение по году", - ответил глава Сбербанка.

Как сообщалось, 26 мая зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что финансовый конлогомерат надеется на скорое возобновление деятельности всех предприятий России на фоне позитивной динамики по ситуации с коронавирусом COVID-19.

Герман Греф Сбербанк Владимир Путин

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