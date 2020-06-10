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Набиуллина заявила, что коронавирус снял ложный выбор между стабильностью и развитием экономики

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса и падение цен на нефть показали ложность дискуссии о необходимости выбирать между ростом экономики и обеспечением стабильности, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Экономический кризис

"Прошлый год для российской экономики был достаточно спокойным, началась реализация национальных проектов, которые нацелены на то, чтобы расшить узкие места в экономике. И я помню, что весь прошлый год у нас прошел под знаком дискуссии вокруг того, что еще нужно и можно делать, чтобы экономика росла быстрее. И в этих дискуссиях постоянно проявлялось противопоставление стабильности и развития: так ли дорога нам низкая инфляция, низкий долг, профицитный бюджет, если они не трансформируются в рост. Мне кажется, что эпидемия и падение цен на нефтяном рынке, которые произошли в этом году, эту ложную дилемму сняли", - заявила она на совместном заседании комитетов Госдумы.

По ее словам, именно ценовая стабильность, консервативная бюджетная политика и накопленный запас прочности финансовой системы позволили принимать меры по борьбе с экономическими последствиями эпидемии, "чтобы помочь гражданам и бизнесу пройти этот объективно очень сложный период и вернуться к нормальной жизни, а экономике - к росту".

"Коронавирус не просто на время заморозил нормальную жизнь. Мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. По сути, коронавирус сдвинул те траектории, по которым развивалась бы экономика и финансовая система", - добавила глава ЦБ.

"Сейчас мы все чуть оптимистичнее смотрим в будущее, регионы ослабляют ограничения, начинают работать промышленные предприятия, торговля, где-то уже сфера услуг. Но, по нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления", - отметила Набиуллина.

Хроника 27 января – 10 июня 2020 годаЭкономический кризис
Банк России Эльвира Набиуллина коронавирус Госдума

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