Минэкономразвития сделало новый макропрогноз на фоне пандемии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Рубль во втором полугодии текущего года на фоне компенсирующего роста импорта переживет ослабление, но оно не будет значительным, в последующую трехлетку курс останется достаточно стабильным. Нефть до конца года будет находиться под давлением избыточных запасов и отметки $40 за баррель Urals достигнет только к концу 2021 года. Из таких предпосылок исходит Минэкономразвития в своем макропрогнозе, обновленном на фоне кризиса из-за пандемии COVID-19.

Действовавшая до сих пор версия прогноза опубликована в начале февраля, то есть меньше четырех месяцев назад, но уже давно потеряла актуальность: в марте обвалились цены на нефть, а в апреле российская экономика была вынуждена "закрыться на карантин". Огромная разница в исходных условиях делает традиционное сравнение со значениями предыдущего прогноза малоинформативным. Справочно – в феврале Минэкономразвития ожидало среднегодовую цену на нефть сорта Urals в 2020-2024 гг в размере соответственно $57,7, $56, $55, $54 и $53, а среднегодовой курс рубля – соответственно 63,9 руб./$1, 66,1 руб./$1, 66,5 руб./$1, 67 руб./$1, 67,4 руб./$1.

В новый прогноз Минэкономразвития закладывает среднегодовую цену на Urals в размере $31,1/баррель против $63,8 за 2019 год, не ожидая улучшения конъюнктуры в июне-декабре. В следующую трехлетку нефтяные цены будут постепенно расти, что, впрочем, не позволит им достичь нижней точки старого прогноза: теперь Минэкономразвития ждет $35,4 за баррель в 2021 г, $42,2 в 2022 г и $45,6 в 2023 г.

"Сделка ОПЕК+ помогла стабилизировать ситуацию на рынке нефти, в последние дни у нас цены на нефть марки Urals превышают $30 за баррель. Сложно говорить о том, насколько это восстановление устойчиво, дело в том, что очень большие запасы накоплены в (мировой - ИФ) экономике, очень большие запасы. И они будут дальше, вплоть до того, что до конца года, очень серьезно давить на рынок, мы должны это тоже понимать. Поэтому в сценарные условия мы закладываем консервативные предпосылки, что цена на нефть в среднем за июнь-декабрь будет ниже $30, и восстановится до $40 только к концу следующего года. Такой достаточно консервативный у нас прогноз", – сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он подчеркнул, что "с учетом проводимой макроэкономической политики, накопленных резервов такой уровень цен на нефть не является угрозой для макроэкономической стабильности".

Средний курс по итогам 2020 года окажется близким к текущим значениям (курс ЦБ на 21 мая – 72,3 руб./$1, на 22 мая - 70,9 руб.) и составит 72,6 руб./$1 против 64,7 руб. по итогам 2019 года. В 2021 г российскую валюту, несмотря на рост цен на нефть, ждет ослабление, но не значительное – до 74,7 руб./$1. Средний курс по итогам 2022 г ожидается в размере 73,3 руб./$1, в 2023 г – 72,1 руб./$1.

По мнению Решетникова, экспорт и импорт начнут восстанавливаться во второй половине года. Импорт будет расти чуть активнее.

"Это приведет к умеренному ослаблению рубля, мы рассчитываем, что к концу года рубль будет 75-76 рублей за доллар", – сказал он, добавив, что среднегодовое значение будет меньше (72,6 руб./$1) из-за базы первого квартала.

Как и просил Минфин, в новую версию макропрогноза Минэкономразвития добавило оценку курса евро, которой раньше не было. Однако прогноз по евро сделан не к рублю, а к доллару, и составляет $1,09/1 евро в 2020 году (по итогам 2019 года соотношение было 1,12) и в 2021 году, 1,10 в 2022 году и 1,12 в 2023 году.