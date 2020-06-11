Потанин предложил крупнейшим акционерам "Норникеля" не выплачивать дивиденды

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.

По его данным, "Интеррос" направил письмо "РусАлу" и Crispian, в котором отметил, что "Норникель" бросил все силы на ликвидацию последствий инцидента, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба. В связи с этим Потанин предложил акционерам воздержаться от дальнейшей выплаты дивидендов в течение 2020 года, а итоговые дивиденды за 2020 год ограничить минимальным уровнем в $1 млрд.

Как пояснил "Интерфаксу" сам Потанин, произошедшая в Норильске авария "безусловно отразится на "Норникеле", в том числе на его способности выплачивать дивиденды". "А решение о сокращении выплат позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией", - сказал глава "Норникеля".

"Норникель" предварительно оценил расходы на ликвидацию загрязнения в 10 млрд рублей ($150 млн). Кроме этого, компании предстоит выплатить штрафы после подведения итогов расследования Росприроднадзора, которые ожидаются к 26 июня. Следствием аварии может быть также увеличение капзатрат на 5-10%, говорил накануне старший вице-президент, финансовый директор Сергей Малышев.

Ранее Потанин уже предлагал "РусАлу" не выплачивать дивиденды в 2020 году из-за кризиса на глобальных рынках, направив освободившиеся средства на создание резервов. Идея объяснялась рисками существенного снижения денежного потока из-за падения цен на металлы и возможностью глобальной рецессии. "Во время кризиса не надо раздражать людей высокими дивидендами. Лучше создать резервы. ...Если карантин затянется, то может получиться так, что даже не весь произведенный нами товар можно будет реализовать...Поэтому в этом году я предложил основным акционерам рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов, пока не рассосется ситуация", - пояснял тогда Потанин. "РусАл" отклонил предложение о заморозке дивидендов.

Не получив согласия "РусАла", "Норникель" создал для повышения финансовой устойчивости "подушку ликвидности" в $5 млрд, мобилизовав действующие кредитные линии. На фоне пандемии компания готовилась перечислять акционерам минимальный объем дивидендов, предусмотренный формулой в акционерном соглашении, говорил глава "Норникеля".

Согласно дивидендной формуле "Норникеля", минимальный уровень выплат - 30% EBITDA возможен при росте net debt / EBITDA до 2,2x (на конец прошлого года - 0,6x). "Норникель" с 2015 года перечислял акционерам в среднем около 60% EBITDA, всего около $14,7 млрд дивидендов. На "РусАл" пришлось около 26% этих выплат. Дивиденды от доли в "Норникеля" практически полностью покрывают платежи по долгу "РусАла", превосходя расходы на обслуживание кредитов почти вдвое (дивиденды в 2019 году - $1,1 млрд, выплаты по кредитам - около $600 млн).

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 34% акций "Норникеля". "РусАл" контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - 4,2% акций.