Директора ТЭЦ-3 арестовали по делу о разливе топлива

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Норильский городской суд арестовал до 31 июля директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова по уголовному делу о разливе топлива, сообщила пресс-секретарь Красноярского краевого суда Оксана Веселова.

Ему вменяют статью 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов).

Смирнова, главного инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова задержали 10 июня. Им всем вменяют 246-ю статью. По версии следствия, они не обеспечили безопасность при эксплуатации промышленного объекта, который относится ко второй категории негативного воздействия на окружающую среду.

Директор Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" Николай Уткин назвал их задержание неоправданно жесткой мерой и выразил уверенность, что менеджеры "были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии".

Ранее в июне был арестован начальник цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Ему вменяют халатность в связи с тем, что он вовремя не сообщил о случившемся.

11 июня стало известно, что в халатности обвинили и мэра Норильска Рината Ахметчина. По версии следствия, он знал, что из резервуара ТЭЦ вылилось 21 000 тонн дизельного топлива и не организовал работы по ликвидации последствий аварии.

Резервуар с соляркой на ТЭЦ-3 компании "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель" ) разгерметизировался 29 мая. Горючее попало на землю и в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Разлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.