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Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3

Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3
Мэр Норильска Ринат Ахметчин
Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности, его будет расследовать Главное следственное управление СКР.

Авария на ТЭЦ в Норильске

По версии следствия, чиновник не выполнил свои должностные обязанности, когда возникла чрезвычайная ситуация, вызванная разливом 21 163 кубометров дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 компании НТЭК.

Ахметчин знал, сколько топлива вылилось наружу, но не принял должных мер по ликвидации последствий ЧС, в том числе не скоординировал работу управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска, не обеспечил работу и взаимодействие органов местного самоуправления, не наладил контроль за состоянием окружающей среды, считет следствие. Кроме того, ему вменяют, что он не спрогнозировал развития и последствий ЧС на территории возглавляемого им муниципального образования.

29 мая на ТЭЦ-3 разгерметизировался топливный бак, загорелись нефтепродукты. На землю и в ближайшие водоемы попало больше 21 000 тонн дизельного топлива. 3 июня в районе аварии был введен режим ЧС федерального уровня. По факту возбудили четыре уголовных дела - о халатности за несвоевременное информирование о происшествии, о порче земли, о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод.

Первым после аварии был арестован начальник цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Ему вменяют халатность в связи с тем, что он вовремя не сообщил о случившемся.

10 июня по подозрению в нарушении правил охраны окружающей среды были задержаны три топ-менеджера ТЭЦ-3 - директор Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая – 11 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Ринат Ахметчин Норильск СКР ТЭЦ-3 НТЭК Норникель

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