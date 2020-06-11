Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3

Мэр Норильска Ринат Ахметчин Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности, его будет расследовать Главное следственное управление СКР.

По версии следствия, чиновник не выполнил свои должностные обязанности, когда возникла чрезвычайная ситуация, вызванная разливом 21 163 кубометров дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 компании НТЭК.

Ахметчин знал, сколько топлива вылилось наружу, но не принял должных мер по ликвидации последствий ЧС, в том числе не скоординировал работу управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска, не обеспечил работу и взаимодействие органов местного самоуправления, не наладил контроль за состоянием окружающей среды, считет следствие. Кроме того, ему вменяют, что он не спрогнозировал развития и последствий ЧС на территории возглавляемого им муниципального образования.

29 мая на ТЭЦ-3 разгерметизировался топливный бак, загорелись нефтепродукты. На землю и в ближайшие водоемы попало больше 21 000 тонн дизельного топлива. 3 июня в районе аварии был введен режим ЧС федерального уровня. По факту возбудили четыре уголовных дела - о халатности за несвоевременное информирование о происшествии, о порче земли, о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод.

Первым после аварии был арестован начальник цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Ему вменяют халатность в связи с тем, что он вовремя не сообщил о случившемся.

10 июня по подозрению в нарушении правил охраны окружающей среды были задержаны три топ-менеджера ТЭЦ-3 - директор Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.