Минсельхоз отчитался об экспорте продукции АПК в 157 стран мира

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Продукция российского АПК поставляется в 157 стран мира, в том числе зерно - в 138 стран. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев в ходе агрофорума "АПК России: кто накормит страну?" в четверг.

Лебедев напомнил, что, по данным на 7 июня, экспорт продукции АПК составил $10,3 млрд, что на $1,2 млрд больше показателя на аналогичную дату прошлого года. В соответствии с паспортом федерального проекта "Экспорт продукции АПК", план на 2020 год составляет $25 млрд.

По его словам, с 2019 года по настоящее время РФ получила право поставок более 60 видов продукции животноводства и растениеводства в 20 странах мира. "Из 18 открытых товарных позиций в 2020 году можно особо отметить доступ молочной продукции и говядины в Алжир, пшеницы в Саудовскую Аравию, охлажденной говядины в Китай, мелкого рогатого скота в Ливан", - сказал он.

Продолжается работа по открытию поставок свинины, гороха и круп на рынок Китая, мяса птицы, свинины и говядины - в Японию, мяса птицы - в Малайзию. Кроме того, ведомство добивается отмены ограничений на поставки мяса птицы в ЕС и расширения перечня регионов, из которых возможны поставки оленины.

По словам Лебедева, для российских экспортеров представляют интерес страны Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Говоря о господдержке экспортеров, он напомнил, что по программе льготного кредитования компании могут получать льготные краткосрочные кредиты, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий. Процентная ставка по таким кредитам составляет от 1% до 5% в зависимости от решения уполномоченного банка. В 2020 году начала действовать новая мера господдержки - возмещение части затрат на сертификацию продукции, поставляемой на экспорт. Размер возмещения определяется в зависимости от объема транспортированной продукции АПК и может составлять до 90% фактически понесенных затрат на сертификацию.