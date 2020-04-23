Число российских поставщиков свинины на вьетнамский рынок возросло до девяти

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Право на экспорт свинины во Вьетнам получили еще три российских предприятия, сообщает Россельхознадзор.

Таким образом, число российских поставщиков свинины на вьетнамский рынок достигло девяти.

В список включены "Сибирская аграрная группа" (Томская область), ООО "Коралл" (Тверская область) и СГЦ "Вишневский" (Оренбургская область).

"Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, которые могут экспортировать свиноводческую продукцию в эту страну", - говорится в сообщении.

Вьетнам разрешил поставки российской свинины в конце ноября 2019 года.