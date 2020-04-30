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Россельхознадзор не пустил в РФ утку Бориславу, привезенную туристами из Вьетнама

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Госинспектор Россельхознадзора не выпустил из новосибирского аэропорта утку, привезенную туристами, прибывшими 27 апреля из Камрани (Вьетнам) на вывозном рейсе.

Как сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора, владельцы птицы предъявили документы неустановленной формы.

Утка Борислава была приобретена во Вьетнаме. Местные СМИ сообщали, что россияне заявляли, что сделали птице прививки перед вывозом и оформили документы.

В настоящее время в связи с неблагополучием Вьетнама по гриппу птиц действует временное ограничение на ввоз живой птицы на территорию РФ.

Утка размещена в специально оборудованном изолированном помещении на территории аэропорта "Толмачево". Россельхознадзор заверил, что птица обеспечена всем необходимым для ее содержания и питания.

27 апреля авиакомпания S7 Airlines выполнила рейс Камрань - Новосибирск - Иркутск, 129 пассажиров вышли в Новосибирске, 53 пассажира полетели в Иркутск.

Россельхознадзор Вьетнам

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