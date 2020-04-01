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РФ начала поставки говядины в Китай

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Россия начала поставки говядины в Китай, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании президента Владимира Путина с правительством.

"Уже 7 апреля восемь первых контейнеров с российской говядиной поступят в Китай", - сказала она.

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По ее словам, экспорт в Китай даст новый импульс развитию мясного скотоводства - отрасли, которую начали создавать с нуля 20 лет назад.

По ее словам, переговоры специалистов о поставках говядины в Китай шли несколько лет.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на мясном рынке, первую партию российской говядины в Китай отправил агрохолдинг "Мираторг", который реализует в РФ крупный проект по производству говядины.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), пока одним из крупных покупателей говядины в РФ являются страны ближнего зарубежья. Так, в 2019 году в страны ЕАЭС было экспортировано 487 тонн охлажденной говядины, что в 4,6 раза больше, чем в 2018 году, экспорт замороженной говядины вырос почти на 90%, до 2 343 тонн.

РФ Китай

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