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ФАС отказала "Яндекс.Такси" в покупке ГК "Везет" после четвертого ходатайства

ФАС отказала "Яндекс.Такси" в покупке ГК "Везет" после четвертого ходатайства
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не согласовала ходатайство "Яндекс.Такси" о приобретении активов ГК "Везет" из-за того, что сделка может привести к ухудшению конкуренции на рынке, говорится в сообщении службы.

По данным службы, новое ходатайство было подано "Яндекс.Такси" 15 мая этого года. В конце марта компания отозвала свое третье ходатайство по согласованию сделки.

В этот раз "Яндекс.Такси" ходатайствовал о приобретении всех торговых знаков "Везет" - Fasten, "Лидер", "RedTaxi" и другие.

Анализ ФАС показал, что сделка может привести к увеличению совокупной доли этих агрегаторов до 70% по России, в 19 субъектах РФ этот показатель мог превысить 80%.

"Проанализировав все представленные сторонами сделки материалы, с учетом проведенного анализа рынка агрегаторов такси, ФАС России пришла к выводу, что совершение сделки ведет к усилению концентрации рынка, к сужению возможности выбора водителей такси и пассажиров. Соответственно, последствия сделки могли негативно отразиться на конкуренции на рынке услуг агрегаторов такси", - приводятся в сообщении слова замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

В "Яндекс.Такси" и ГК "Везет" пока не ответили на запросы "Интерфакса".

Сделка была анонсирована еще в июле прошлого года, тогда же компания подала в ФАС заявление об одобрении сделки. Впоследствии "Яндекс.Такси" трижды отзывала заявление: в первый раз из-за изменения структуры сделки и планов по приобретению других структур "Везет", во второй раз с целью переподачи заявления и предоставления дополнительной информации для анализа состояния конкуренции на рынке, которую затрагивала сделка, в третий - не поясняя причин.

Источник "Интерфакса" тогда говорил, что "Яндекс.Такси" отозвал ходатайство из-за смещения фокуса работы на поддержку партнеров в период COVID-19.

При этом ФАС еще до отказа заявляла, что обеспокоена возможной монополизацией на рынке такси при совершении сделки.

ГК "Везёт" образована в 2017 году в результате объединения бизнесов "Сатурн" и Rutaxi. Она управляет сервисами заказа такси "Везёт", "Такси Сатурн", Fasten и Red Taxi. Сервисы доступны в 123 городах России. Сделка по объединению была реализована при поддержке UFG Private Equity, инвестировавшего в сервис около $100 млн. В декабре 2017 года в ГК "Везёт" инвестировал фонд Almaz Capital. Летом 2018 года Mail.ru Group предоставил ГК "Везёт" заем с правом конвертировать его в долю в бизнесе.

В феврале 2018 года "Яндекс.Такси" и Uber объединили бизнесы по онлайн-заказу поездок в РФ, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Стороны оценили совместный бизнес более чем в $3,8 млрд. В материалах "Яндекса" сообщалось, что доля интернет-компании в СП составляет 61%, у Uber - 37,96%, еще 1,04% - у сотрудников.

Объединённая компания "Яндекс.Такси" и Uber - MLU B.V. - управляет сервисом онлайн-заказа поездок под брендами "Яндекс.Такси", Uber и Yango.

ФАС ГК Везет Яндекс.Такси

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