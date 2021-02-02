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"Яндекс.Такси" купит колл-центр и грузоперевозки "Везёт" за $178 млн

"Яндекс.Такси" купит колл-центр и грузоперевозки "Везёт" за $178 млн
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Яндекс.Такси" покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок ГК "Везет", говорится в сообщении "Яндекса".

Акционеры "Везёт" получат до $178 млн, значительная часть средств будет выплачена по результатам интеграции. Предполагается, что сделка будет закрыта во II квартале 2021 года.

"Яндекс.Такси" уже пытался приобрести все активы "Везёт" начиная с 2019 года, однако Федеральная антимонопольная служба так и не согласовала сделку, опасаясь ухудшения конкуренции на рынке. Изначально такси-вертикаль "Яндекса" намеревалась купить софт и колл-центры группы, однако впоследствии структура сделки была расширена, в частности, она включала покупку бизнеса грузоперевозок "Везёт".

Теперь сделка не распространяется на покупку софта. Помимо этого, соглашение между "Яндекс.Такси" и "Везёт" будет действовать в ограниченном количестве регионов, отмечается в сообщении компании.

На данный момент сделка не потребует одобрения регулятора в связи с тем, что балансовая стоимость активов попадает в диапазон, который не требует согласования по законам РФ, сообщил "Интерфаксу" представитель "Яндекс.Такси".

В результате интеграции клиенты "Везёт" смогут заказывать такси по телефону, а также для этого использовать приложение Яндекс Go. В свою очередь, водителям "Везёт" будет предоставлена возможность перейти на специальную платформу "Яндекса" для перевозок и логистической службы.

Яндекс Яндекс.Такси Везет

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