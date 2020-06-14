Суд подтвердил более 9 млрд руб. долга владельца "Нового потока"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 10 июня включил в реестр кредиторов владельца "Нового потока" Дмитрия Мазурова 9,3 миллиарда рублей долга перед ООО "Балтсетьстрой", следует из картотеки суда.

Суд 8 июня включил требования Сбербанка и его дочерней компании к бизнесмену на сумму 56,6 миллиарда рублей в его реестр кредиторов.

Сбербанк России 3 февраля предъявил требования к Мазурову на сумму 28,1 миллиарда рублей, а его "дочка" – ООО "СБК" – на 28,5 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы 3 июня отложил на 29 июля заседание по проверке обоснованности еще двух требований Сбербанка РФ к Мазурову на общую сумму 128,3 миллиарда рублей.

Первое требование в размере 125,3 миллиарда рублей включает 107 миллиардов рублей просроченного основного долга, 12,2 миллиарда рублей просроченных процентов и шесть миллиардов рублей просроченной первоначальной комиссии.

Второе требование на 3,1 миллиарда рублей включает 2,9 миллиарда рублей просроченного основного долга, 153,6 миллиона рублей просроченных процентов и 1,1 миллиона рублей просроченной агентской комиссии.

Суд отложил на 29 июля и рассмотрение требования Промсвязьбанка о включении в реестр кредиторов бизнесмена 22 миллиардов рублей. 20,5 миллиарда рублей из этой суммы составляет основной долг, 942,9 миллиона рублей – проценты, еще 537,8 миллиона рублей – неустойка за несвоевременную оплату задолженности.

Суд 3 июня включил в реестр должника требования Московского кредитного банка (МКБ) в размере 4,7 миллиона рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Балтсетьстрой" занимается деятельностью, "связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий". Единственным владельцем компании является Руслан Гатаулин.

Арбитражный суд Москвы 22 января признал обоснованным заявление компании Persit Services Inc. (Маршалловы острова) о банкротстве Мазурова и ввел процедуру реструктуризации долгов бизнесмена. Суд тогда включил в его реестр кредиторов долг перед Persit Services в размере 2,083 миллиарда рублей.

Финансовым управляющим бизнесмена утвержден Алексей Харланов, рассмотрение его отчета назначено на 22 июля.

Суд привлек к участию в деле органы опеки и попечительства в связи с наличием у Мазурова двух несовершеннолетних детей.

Persit Services Inc. просила суд ввести процедуру реализации имущества, но получила отказ.

Суд также отказал ВТБ, который позднее подал заявление о банкротстве Мазурова, в переносе заседания для выяснения, кто является конечным бенефициаром Persit Services Inc. "У нас есть обоснованное сомнение, что иностранная компания аффилирована с должником", – сказал представитель банка.

На заседании в январе представитель иностранной компании заявила, что Кунцевский суд Москвы в ноябре 2018 года удовлетворил иск Persit Services Inc. к Мазурову о взыскании задолженности по договору поручительства на сумму почти $32 миллиона. В нее входила цена векселя в размере $30 миллионов и проценты. Позднее вышестоящие инстанции оставили решение в силе.

Заявление о банкротстве Мазурова компания подала 16 августа 2019 года.

18 октября 2019 года суд принял к производству заявление ВТБ о банкротстве Мазурова в качестве вступления в дело о банкротстве. Размер задолженности бизнесмена перед банком не указывался.

Мазуров был задержан 13 июля 2019 года в аэропорту "Шереметьево" по прилете в Москву из зарубежной командировки и принудительно доставлен в Следственный департамент МВД РФ. Суд 15 июля 2019 года арестовал Мазурова по делу о мошенничестве. Он подозревается в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), наказание по данной статье предусматривает до десяти лет заключения. Тверской суд Москвы 11 марта продлил срок ареста Мазурову. Уголовное дело было возбуждено 12 июля 2019 года по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал "Антипинский НПЗ".

Единственным нефтезаводом, находящимся под управлением "Нового потока" Мазурова, является "Марийский НПЗ" в Марий Эл мощностью 1,6 миллиона тонн. Раньше группе также принадлежал "Антипинский НПЗ" в Тюменской области мощностью девять миллионов тонн, но в мае 2019 года его забрал за долги Сбербанк.

Позже стало известно, что ООО "Сокар Энергоресурс" – СП Сбербанка и группы инвесторов – приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. Также "Новый поток" управлял "Афипским НПЗ", который в начале мая 2019 года был куплен ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева. В производстве Арбитражного суда Тюменской области находится дело о банкротстве "Антипинского НПЗ", неоспариваемые требования кредиторов были оценены в 346 миллиардов рублей. В отношении НПЗ 3 сентября 2019 года была введена процедура наблюдения, 30 декабря 2019 года завод был признан банкротом.